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2024 के निषेधाज्ञा उल्लंघन मामले में अलका लांबा ने खुद को बरी करने की मांग की, अच्छे आचरण का दिया हवाला

अलका लांबा की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे बरी किया जाना चाहिए.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 4, 2026 at 8:31 PM IST

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नई दिल्ली: 2024 में महिला आरक्षण के मामले पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के मामले में दोषी करार दी गईं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने अपने को बरी करने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दायर की है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी.

गुरुवार को इस मामले में अलका लांबा की सजा की अवधि पर सुनवाई होनी थी. अलका लांबा की ओर से पेश वकील इमरान अली ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 के तहत अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे बरी किया जाना चाहिए. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील चिरनजीत सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 6 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि, कोर्ट ने 25 मई को अलका लांबा को दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने 14 जनवरी को अलका लांबा के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अलका लांबा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 233ए और 285 के तहत आरोप तय किया था. कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2025 को कोर्ट ने संबंधित घटना का वीडियो देखा था, जिसमें पाया गया था कि वो बलपूर्वक लोकसेवक को उसके काम में बाधा पहुंचा रही थीं. वे बैरिकेड पार कर प्रदर्शनकारियों को उकसा रही थीं. कोर्ट ने 20 अगस्त, 2025 को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अलका लांबा को समन जारी किया था. मामला 29 जुलाई, 2024 को जंतर-मंतर पर महिला कांग्रेस का महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन था. उस प्रदर्शन में मुख्य वक्ता अलका लांबा थीं. दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया था.

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