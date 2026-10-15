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'वोट चोर' वाली पोस्ट पर फंसी महुआ मोइत्रा! कोर्ट का सख्त आदेश-'24 घंटे में इसे हटाएं'

सांसद महुआ मोइत्रा. (File) ( PTI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की अलीपुर अदालत ने गुरुवार को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) की सांसद महुआ मोइत्रा को मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के खिलाफ दिए गए अपने अपमानजनक बयानों को सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का आदेश दिया है. महुआ मोइत्रा ने अग्रवाल को 'वोट चोर' कहा था.

अदालत ने उन्हें फिलहाल ऐसे कमेंट्स करने से बचने का निर्देश दिया है. अलीपुर के सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फर्स्ट कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा. अपने आदेश में अदालत ने ज़िक्र किया कि महुआ मोइत्रा ने 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को 'वोट चोर' कहा था और आरोप लगाया था कि उन्होंने लाखों वैध मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को "गैरकानूनी रूप से" छीना है.