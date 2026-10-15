'वोट चोर' वाली पोस्ट पर फंसी महुआ मोइत्रा! कोर्ट का सख्त आदेश-'24 घंटे में इसे हटाएं'
6 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को सोशल मीडिया पर 'वोट चोर' कहा था.
Published : October 15, 2026 at 10:29 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की अलीपुर अदालत ने गुरुवार को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) की सांसद महुआ मोइत्रा को मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के खिलाफ दिए गए अपने अपमानजनक बयानों को सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का आदेश दिया है. महुआ मोइत्रा ने अग्रवाल को 'वोट चोर' कहा था.
अदालत ने उन्हें फिलहाल ऐसे कमेंट्स करने से बचने का निर्देश दिया है. अलीपुर के सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फर्स्ट कोर्ट ने कहा कि यह आदेश अगले निर्देश तक लागू रहेगा. अपने आदेश में अदालत ने ज़िक्र किया कि महुआ मोइत्रा ने 3 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल को 'वोट चोर' कहा था और आरोप लगाया था कि उन्होंने लाखों वैध मतदाताओं के वोट देने के अधिकार को "गैरकानूनी रूप से" छीना है.
जज ने मनोज अग्रवाल की याचिका पर एकतरफा (ex parte) रोक लगाते हुए महुआ मोइत्रा को आदेश मिलने के 24 घंटे के भीतर पोस्ट हटाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि अगर कृष्णानगर की सांसद, इस आदेश का पालन नहीं करती हैं, तो याचिकाकर्ता सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2021 की धारा 3(1)(d) के तहत उस पोस्ट को हटवाने के लिए 'X' से संपर्क कर सकते हैं.
इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता (मनोज अग्रवाल) को 24 घंटे के भीतर महुआ मोइत्रा को आदेश की एक कॉपी सौंपने का निर्देश दिया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि सांसद के पास इस निर्देश को रद्द कराने के लिए अर्जी दाखिल करने का अधिकार सुरक्षित है. यह आदेश 5 जनवरी 2027 को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगा.
क्या है मामला
6 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर मनोज अग्रवाल को 'वोट चोर' कहा था, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने लिखा था, "पश्चिम बंगाल के पूर्व सीईओ मनोज अग्रवाल एक 'वोट चोर' हैं. जब सच बोला जाए तो वह मानहानि नहीं होती. मनोज अपने मालिक ज्ञानू की तरह ही एक वोट चोर हैं. वह लाखों वैध बंगाली मतदाताओं को गैरकानूनी रूप से वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए अकेले ज़िम्मेदार हैं."
2 biggest architects of Bengal SIR - committed every illegality under the planet. Subrata Kaku & Manoj Uncle - watch out. India is coming for you next. Bachh nahi paoge. https://t.co/XJMCdkwvkb— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 3, 2026
इससे पहले, 3 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा ने राज्य के चुनाव पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता और पूर्व सीईओ मनोज अग्रवाल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं. उस 3 अक्टूबर की पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "बंगाल एसआईआर के 2 सबसे बड़े सूत्रधार- जिन्होंने दुनिया का हर गैरकानूनी काम किया है. सुब्रत काकू और मनोज अंकल संभल कर रहो! अब भारत तुम्हारे पीछे आ रहा है. बच नहीं पाओगे."
महुआ को नोटिस
इसके बाद मनोज अग्रवाल ने अपने वकील रुचिरा मन्ना के ज़रिए महुआ मोइत्रा को एक नोटिस भेजा, जिसमें 24 घंटे के भीतर दोनों पोस्ट हटाने की मांग की गई थी. नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि ऐसा न करने पर दीवानी और आपराधिक (क्रिमिनल) कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, महुआ ने इस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया और पोस्ट डिलीट नहीं की.
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