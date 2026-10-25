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बाबा नीम करौली के दरबार में लोकगायिका मैथिली ठाकुर, भजनों से भक्तिमय हुआ कैंची धाम

मैथिली ठाकुर ने किए बाबा नीम करौली के दर्शन ( फोटो सोर्स- X@maithilithakur )

कैंची धाम में दर्शन के दौरान वो श्रद्धालुओं और पुलिसकर्मियों के साथ भजन गाती हुई दिखाई दीं. उनके इस अंदाज ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया. धार्मिक स्थल पर भक्ति के सुरों के बीच माहौल भक्तिमय नजर आया. मैथिली ठाकुर का यह दौरा केवल धार्मिक आस्था तक ही सीमित नहीं रहा. उन्होंने भीमताल के नौकुचियाताल क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लिया. कैंची धाम में मैथिली ठाकुर (फोटो सोर्स- X@maithilithakur)