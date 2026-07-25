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हॉरर किलिंग से दहला अलीगढ़, प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने बेटी को मारकर रातों-रात खेत में जलाया, हिरासत में 5 लोग

अलीगढ़: जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव बसौली में कथित हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि प्रेम संबंध से नाराज परिजनों ने अपनी ही 20 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी और गांव में किसी को भनक लगने से पहले रातों-रात खेत में शव का अंतिम संस्कार कर दिया.

प्रेम प्रसंग में ली जान: पुलिस के मुताबिक बसौली निवासी 20 वर्षीय हिमांशी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर के एक कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई कर रही थी. इसी दौरान गोंडा कस्बे के दवा व्यापारी उमेश वार्ष्णेय के बेटे हर्षित वार्ष्णेय से उसकी करीब एक वर्ष पहले दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे.

अलीगढ़ में प्रेम संबंध के विरोध में बेटी की हत्या (Video Credit: ETV Bharat)

प्रेमी ने खोला राज: घटना का खुलासा तब हुआ, जब युवती के प्रेमी ने शुक्रवार को पुलिस को सूचना दी. आरोप है कि परिवार को प्रेम संबंध की जानकारी होने के बाद हिमांशी पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा. उसे डांटा-फटकारा गया और कई बार मारपीट भी की गई. हर्षित का आरोप है कि परिजन हिमांशी को उसके साथ किसी भी तरह का संपर्क रखने से रोकते थे. गुरुवार रात परिवार में इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसी दौरान हिमांशी की हत्या कर दी गई. इसके बाद परिजनों ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के शव को गांव के बाहर अपने खेत में ले जाकर जला दिया, ताकि किसी को घटना की जानकारी न हो सके.

पहले भी करते थे प्रताड़ित: प्रेमी हर्षित ने पुलिस को बताया कि यह पहला मौका नहीं था, जब हिमांशी को प्रताड़ित किया गया था. उसके अनुसार 15 मार्च को भी परिवार के उत्पीड़न से परेशान होकर हिमांशी उसके गोंडा स्थित मेडिकल स्टोर पर पहुंची थी. उसने बताया था कि घर में उसके साथ मारपीट की गई है. कुछ ही देर बाद उसके परिवार के दो युवक दुकान पर पहुंचे और सरेआम हिमांशी के साथ मारपीट करने लगे. यह पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी.