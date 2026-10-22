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अलीगढ़ में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन: हॉर्न बजाने के विवाद पर ऑडी कार ने बाइक को कुचला, एक की मौत

हॉर्न बजाने को लेकर हुआ था विवाद, गुस्साए ऑडी चालक ने जानबूझकर चढ़ाई गाड़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सारसौल में हरीपर्ल गेस्ट हाउस के पास 20 अक्टूबर की रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.

वारदाता का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

सामने आया दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit: ETV Bharat) विवाद के बाद जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर आरोप: घायल युवक कन्हैया ने पुलिस को बताया कि यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी. दरअसल, रास्ते में हॉर्न बजाने को लेकर ऑडी सवारों के साथ बाइक सवारों की कहासुनी और विवाद हो गया था. इसके बाद गुस्से में आकर ऑडी चालक ने जानबूझकर पीछे से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही मनोज सड़क पर गिर गया और आरोप है कि चालक ने उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दी. उत्तराखंड नंबर की है ऑडी, भाजपा नेता से जुड़ रहा नाम: इस हादसे में नगरिया निवासी मनोज की जान चली गई, वहीं कन्हैया का अस्पताल में इलाज चल रहा है. जिस ऑडी कार से यह वारदात हुई, वह उत्तराखंड नंबर की बताई जा रही है. शुरुआती छानबीन में यह गाड़ी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवराज सिंह से जुड़ी हुई सामने आ रही है. हालांकि, घटना के वक्त गाड़ी के अंदर कौन-कौन लोग मौजूद थे और स्टीयरिंग किसके हाथ में थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है. उत्तराखंड नंबर की ऑडी कार से हुआ हादसा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष से जुड़ा नाम. (Photo Credit: ETV Bharat)