अलीगढ़ में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन: हॉर्न बजाने के विवाद पर ऑडी कार ने बाइक को कुचला, एक की मौत
यूपी के अलीगढ़ में हॉर्न बजाने के विवाद पर ऑडी कार ने बाइक सवार को कुचला, एक की मौत और दूसरा घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:28 PM IST
अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बन्नादेवी थाना क्षेत्र के सारसौल में हरीपर्ल गेस्ट हाउस के पास 20 अक्टूबर की रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया.
वारदाता का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.
विवाद के बाद जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर आरोप: घायल युवक कन्हैया ने पुलिस को बताया कि यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी. दरअसल, रास्ते में हॉर्न बजाने को लेकर ऑडी सवारों के साथ बाइक सवारों की कहासुनी और विवाद हो गया था. इसके बाद गुस्से में आकर ऑडी चालक ने जानबूझकर पीछे से उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही मनोज सड़क पर गिर गया और आरोप है कि चालक ने उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दी.
उत्तराखंड नंबर की है ऑडी, भाजपा नेता से जुड़ रहा नाम: इस हादसे में नगरिया निवासी मनोज की जान चली गई, वहीं कन्हैया का अस्पताल में इलाज चल रहा है. जिस ऑडी कार से यह वारदात हुई, वह उत्तराखंड नंबर की बताई जा रही है. शुरुआती छानबीन में यह गाड़ी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवराज सिंह से जुड़ी हुई सामने आ रही है. हालांकि, घटना के वक्त गाड़ी के अंदर कौन-कौन लोग मौजूद थे और स्टीयरिंग किसके हाथ में थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है.
गुस्साए लोगों ने कार रोकने के लिए फेंके थे पत्थर: वारदात की रात जब यह खौफनाक मंजर स्थानीय लोगों ने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए. भीड़ ने तुरंत कार को रोकने की कोशिश की और कुछ लोगों ने आक्रोश में आकर गाड़ी पर पत्थर भी फेंके. इसके बावजूद चालक गाड़ी भगाने में कामयाब रहा, जिसका पूरा क्रम सीसीटीवी में कैद हो गया है. पुलिस ने उस अहम सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित कर लिया है और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर रही है.
पुलिस की दबिश, आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी: नगर पुलिस अधीक्षक आदित्य बंसल ने बताया कि बन्नादेवी थाने में इस मामले की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटनास्थल पर पहुंचकर फील्ड यूनिट ने सभी जरूरी तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं और ऑडी कार को कब्जे में ले लिया है. पुलिस ने कार चलाने वाले की पहचान भी कर ली है और आरोपियों को दबोचने के लिए विशेष टीमें बना दी हैं. पुलिस का कहना है कि पुख्ता सुबूतों के आधार पर आरोपियों पर बहुत जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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