पाकिस्तानी प्रेमिका के इश्क में पार की सरहद; दुश्मन देश की जेल में रहा एक साल, अब लौटेगा अलीगढ़

अलीगढ़ के बादल बाबू की पाकिस्तानी जेल में एक साल की सजा पूरी हो गई. ( Photo Credit; Family )

अलीगढ़: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए अलीगढ़ के बादल बाबू की जब पाकिस्तान की सना रानी से बातचीत शुरू हुई और ये छोटी-छोटी गुफ्तगू का सिलसिला प्यार में बदल तो उसने कई सपने संजो लिए. इन्हीं सपनों को पंख देने के लिए बादल ने हर सीमा को पार करने की ठान ली.

अपने प्यार को पाने के लिए बादल सरहद पार करके अवैध रूप से दुश्मन देश में घुस गया. जहां उसे उसकी प्रेमिका नहीं काल-कोठरी मिली. दरअसल, पाकिस्तानी सेना ने उसे अवैध रूप से देश में घुसते हुए पकड़ लिया था और जेल में डाल दिया.

करीब एक साल की सजा पूरी करने के बाद बादल बाबू को अब पाकिस्तान की जेल से रिहा कर दिया गया है. हालांकि रिहाई के बाद उसे औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होने तक पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. औपचरिकताएं पूरी होने के बाद उसे भारत भेज दिया जाएगा.

अलीगढ़ के थाना बरला क्षेत्र के गांव खिटकारी का रहने वाला बादल बाबू सितंबर 2024 में फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी युवती सना रानी के संपर्क में आया था. बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदली और इसी प्यार को पाने की चाह में बादल ने बड़ा और खतरनाक कदम उठा लिया. वह बिना पासपोर्ट और वीजा के अवैध तरीके से भारत-पाक सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया.

27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तानी सीमा में अवैध रूप से घुसने के आरोप में बादल बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद मामला तब और गंभीर हो गया, जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को उस पर भारतीय एजेंट होने का शक हुआ. इसके चलते बादल से लंबी और गहन पूछताछ की गई. हालांकि जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे जासूसी के आरोप साबित हो सकें.