अलीगंज अग्निकांड : 15 दिन बाद ढहा दी जाएगी लखनऊ की 'खूनी बिल्डिंग !
15 बच्चों की मौत के बाद एलडीए दिखा रहा तेवर, बिल्डिंग पर लगे नोटिस, 15 दिन बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 1:08 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के बाद अब एलडीए एक्शन में नजर आ रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने जिस बिल्डिंग में आग लगी है. उस पर नोटिस चस्पा किया है. बिल्डिंग के मालिक को नोटिस जारी किया है. ज़वाब नहीं मिला तो 15 दिन बाद इस बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो जाएगी.
नोटिस जारी कर एलडीए ने जवाब मांगा है कि आखिर रेजिडेंशियल भवन में कमर्शियल एक्टिविटीज क्यों की जा रही थी.
प्राधिकरण ने भवन स्वामी से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है. नोटिस में भवन से संबंधित अभिलेख और निर्माण की वैधता स्पष्ट करने को कहा गया है. एलडीए का कहना है कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं अग्निकांड के बाद से भवन की जांच और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है.
बताते चलें कि 22 जून को आग की दिल दहला देने वाली घटना में 15 बच्चों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे.
इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो अब एलडीए के अधिकारी जागे हैं. अब बिल्डिंग पर नोटिस लगाया गया है. मालिक को नोटिस थमा दिया गया है.
वहीं दूसरी ओर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए मकान मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया है.
इससे पहले एलडीए ने बताया था कि वर्ष 2016 में इस बिल्डिंग के संदर्भ में नोटिस जारी की गई थी. साथ ही ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था, लेकिन मकान मालिक की ओर से शपथ पत्र एलडीए के विहिप प्राधिकारी को दिया गया था कि वह यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करेंगे. साथ ही ये भी वचन दिया था कि रेजिडेंशियल नक्शे के अनुसार ही बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा.
इस शपथ पत्र के आधार पर एलडीए के अधिकारी ने उन्हें अनुमति देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश कैंसिल कर दिया था, लेकिन सवाल यह उठता है कि 2016 के बाद अब 2026 तक किसी भी अधिकारी ने यह जानने की कोशिश नहीं की ये निर्माण कोर्ट में दिए गए शपथ-पत्र के तहत हुआ या नहीं हुआ?
इस मामले में एलडीए की घोर लापरवाही निकल कर सामने आई है. अब लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर एलडीए ने समय रहते कार्यवाही की होती, तो आज 15 बच्चों की जान नहीं जाती.
लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है, तो एलडीए अब इस बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी कर रहा है. हालांकि शासन के निर्देशों के तहत एलडीए के एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें पांच जोनल 6 असिस्टेंट इंजीनियर और कई जूनियर इंजीनियर शामिल हैं.
राजधानी के अलीगंज इलाके में तीसरे तल पर स्थित एक गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस में सोमवार 22 जून को दोपहर भीषण आग लग गई थी. इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं. जिनका इलाज केजीएमयू में चल रहा है.