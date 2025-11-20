ETV Bharat / bharat

राइफल मिलने के बाद अलर्ट, GMC हॉस्पिटल में लॉकरों की जांच

पुलिस अधिकारियों ने हॉस्पिटल अधिकारियों के साथ मिलकर अनंतनाग के GMC हॉस्पिटल में लॉकरों की चेकिंग और इंस्पेक्शन किया.

hospital lockers under scanner to prevent misuse in Kashmir
GMC हॉस्पिटल में लॉकरों की जांच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 6:56 PM IST

श्रीनगर: कश्मीर के एक हॉस्पिटल में एक आरोपी डॉक्टर के लॉकर से राइफल मिलने के बाद, अधिकारियों ने हॉस्पिटल के लॉकरों का इंस्पेक्शन और तलाशी शुरू कर दी है, ताकि उनका गलत इस्तेमाल न हो सके. जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉ आदिल राथर के लॉकर से एक Ak-47 राइफल बरामद की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दिल्ली ब्लास्ट केस के टेरर मॉड्यूल के साजिशकर्ताओं में से एक है.

साउथ कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला 32 साल का यह शख्स अक्टूबर 2024 तक हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट था. वह 'व्हाइट कॉलर' टेरर नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें मृतक डॉ उमर नबी भी शामिल था, जिसने दिल्ली लाल किले पर हुए टेरर अटैक में खुद को उड़ा लिया था.

लॉकरों की चेकिंग और वेरिफिकेशन
पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को हॉस्पिटल अधिकारियों के साथ मिलकर अनंतनाग के GMC हॉस्पिटल में लॉकरों की चेकिंग और इंस्पेक्शन किया. इसके बाद कुलगाम और शोपियां में भी इसी तरह की एक्सरसाइज की गई, जहां अधिकारियों ने लॉकरों की चेकिंग और वेरिफिकेशन की.

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार इन ऑडिट का मकसद इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी को मजबूत करना, विजिलेंस बढ़ाना और एंटी-नेशनल एलिमेंट्स द्वारा पब्लिक फैसिलिटीज के एक्सप्लॉइटेशन की किसी भी संभावना को खत्म करना है. पुलिस के एक बयान में कहा गया, "जिन लॉकरों पर कोई क्लेम नहीं था, जिन पर गलत लेबल लगा था या जिनका कोई सही मालिकाना हक नहीं था, उन्हें जरूरी कार्रवाई के लिए डॉक्यूमेंट किया गया."

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बयान
राइफल मिलने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी एक ऑफिशियल बयान के बाद यह इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट के हेड को अपने-अपने डिपार्टमेंट और वार्ड में लॉकर और अलमारी की पहचान करने और उन पर उन स्टाफ मेंबर के नाम लिखने का निर्देश दिया गया था जिन्हें वे अलॉट किए गए हैं."

उन्होंने आगे कहा, "हॉस्पिटल अधिकारियों को सभी अलॉट किए गए लॉकरों का सही रिकॉर्ड अपडेट करने और बनाए रखने और पहचान प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन पक्का करने का निर्देश दिया गया है. इसका मकसद इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी को मजबूत करना, विजिलेंस बढ़ाना और एंटी-नेशनल एलिमेंट्स द्वारा पब्लिक फैसिलिटीज के गलत इस्तेमाल की किसी भी संभावना को खत्म करना है."

सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए इंस्पेक्शन
पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि हॉस्पिटल स्टाफ को सही रिकॉर्ड बनाए रखने और यह पक्का करने के लिए ब्रीफ किया गया था कि लॉकर सिर्फ ऑफिशियल और कानूनी कामों के लिए हों. पुलिस ने कहा कि हॉस्पिटल में सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए ये इंस्पेक्शन रेगुलर विजिलेंस के हिस्से के तौर पर जारी रहेंगे. पुलिस के एक स्पोक्सपर्सन ने इंस्टीट्यूशन्स से अलर्ट रहने और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह किया क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के लिए बचाव के कदम बहुत जरूरी हैं.

इस बीच पुलिस ने श्रीनगर में हार्डवेयर डीलरों का इंस्पेक्शन जारी रखा, ताकि स्टॉक और सेल रिकॉर्ड के मेंटेनेंस, थोक खरीदारों के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस और उन सामानों के सुरक्षित स्टोरेज की जांच की जा सके जिनसे सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. पुलिस के एक बयान में कहा गया, "हार्डवेयर दुकान मालिकों को बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया और उनसे सतर्क रहने, संदिग्ध खरीदारी की तुरंत रिपोर्ट करने और लेन-देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहा गया."

यह भी पढ़ें- शंभू-खनौरी बॉर्डर से किसानों के ट्रैक्टर और ट्रॉलियां चोरी: पटियाला EOs के सरकारी घर के नीचे दबी मिलीं

