राइफल मिलने के बाद अलर्ट, GMC हॉस्पिटल में लॉकरों की जांच

श्रीनगर: कश्मीर के एक हॉस्पिटल में एक आरोपी डॉक्टर के लॉकर से राइफल मिलने के बाद, अधिकारियों ने हॉस्पिटल के लॉकरों का इंस्पेक्शन और तलाशी शुरू कर दी है, ताकि उनका गलत इस्तेमाल न हो सके. जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉ आदिल राथर के लॉकर से एक Ak-47 राइफल बरामद की, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दिल्ली ब्लास्ट केस के टेरर मॉड्यूल के साजिशकर्ताओं में से एक है.

साउथ कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला 32 साल का यह शख्स अक्टूबर 2024 तक हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट था. वह 'व्हाइट कॉलर' टेरर नेटवर्क का हिस्सा था, जिसमें मृतक डॉ उमर नबी भी शामिल था, जिसने दिल्ली लाल किले पर हुए टेरर अटैक में खुद को उड़ा लिया था.

लॉकरों की चेकिंग और वेरिफिकेशन

पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को हॉस्पिटल अधिकारियों के साथ मिलकर अनंतनाग के GMC हॉस्पिटल में लॉकरों की चेकिंग और इंस्पेक्शन किया. इसके बाद कुलगाम और शोपियां में भी इसी तरह की एक्सरसाइज की गई, जहां अधिकारियों ने लॉकरों की चेकिंग और वेरिफिकेशन की.

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार इन ऑडिट का मकसद इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी को मजबूत करना, विजिलेंस बढ़ाना और एंटी-नेशनल एलिमेंट्स द्वारा पब्लिक फैसिलिटीज के एक्सप्लॉइटेशन की किसी भी संभावना को खत्म करना है. पुलिस के एक बयान में कहा गया, "जिन लॉकरों पर कोई क्लेम नहीं था, जिन पर गलत लेबल लगा था या जिनका कोई सही मालिकाना हक नहीं था, उन्हें जरूरी कार्रवाई के लिए डॉक्यूमेंट किया गया."

हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का बयान

राइफल मिलने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी एक ऑफिशियल बयान के बाद यह इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट के हेड को अपने-अपने डिपार्टमेंट और वार्ड में लॉकर और अलमारी की पहचान करने और उन पर उन स्टाफ मेंबर के नाम लिखने का निर्देश दिया गया था जिन्हें वे अलॉट किए गए हैं."