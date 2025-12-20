ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में रहने वालों के लिए अलर्ट, आपके घर का पता फिर से बदलने वाला है!

तेलंगाना विजन-2047 के तहत हैदराबाद को विश्वस्तर का शहर बनाने का प्रयास चल रहा है. इसी के तहत कई बदलाव होंगे.

हैदराबाद में रहने वालों के लिए अलर्ट, आपके घर का पता फिर से बदलने वाला है! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 20, 2025 at 2:43 PM IST

हैदराबाद: राज्य सरकार राजधानी को नियोजित विकास और एकसमान प्रशासन के साथ विश्व स्तरीय महानगर में बदलने की पूरी कोशिश कर रही है. इसके तहत उपनगरीय नगर पालिकाएँ और निगमों को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) में मिला दिया है.

इससे शहर के लोगों के पतों में एक और बदलाव आएगा. राज्य सरकार के डिवीजन रीऑर्गेनाइजेशन से सौ से ज्यादा नए डिवीजन बन गए हैं. नतीजतन, 3000 कॉलोनियों के पते बदल जाएंगे. इस बात के साफ संकेत हैं कि एक साल बाद राजधानी में एक और डिवीजन रीऑर्गेनाइजेशन होगा. अनुमान है कि यह प्रोसेस जनगणना के बाद शुरू होगा.

2027 बहुत महत्वपूर्ण

पुराना ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया 650 वर्ग किलोमीटर था. 27 सबअर्बन अर्बन लोकल बॉडी के ग्रेटर हैदराबाद में मर्ज होने से जीएचएमसी एरिया अब बढ़कर 2053 स्क्वेयर किलोमीटर हो गया है. सरकार के सामने सवाल यह है कि क्या इतने बड़े शहर को एक ही छत के नीचे चलाना मुमकिन है.

सरकार इस बात पर सोच रही है कि इतने बड़े शहर को एक ही एंटिटी के तौर पर रखा जाए या इसे दो या तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांटा जाए. जब ​​तक इन मामलों पर स्पष्टिकरण नहीं आ जाती, सरकार ने कुछ समय के लिए मौजूदा ग्रेटर हैदराबाद को वैसे ही चलाने का फैसला किया है.

वहीं, जनगणना अगले साल जनवरी से शुरू होगी. आबादी के आंकड़े 2027 में मिलेंगे. अगर उससे पहले चुनाव होते हैं तो वे मौजूदा 300 डिवीजनों के लिए होंगे। अगर जनगणना के बाद दोबारा प्रक्रिया करने की स्थिति आती है, तो डिवीजनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और फिर से चुनाव हो सकते हैं. उस समय तय की गई डिवीजनों की सीमाएं अहम होगी. अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि 2027 में डिवीजन का पुनर्गठन 2029 में होने वाले विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर होगा.

तीन दिन में गजट

जीएचएमसी अधिकारियों का कहना है कि डिवीजन रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान शुक्रवार को पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि उन शिकायतों पर लिए गए फैसलों के साथ शनिवार और रविवार को एक रिपोर्ट तैयार करनी है. उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को यही रिपोर्ट सरकार को भेजे जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि सरकार इसकी जांच करेगी और फाइनल गजट जारी करेगी.

सीमाओं में बदलाव

लोगों ने शिवरामपल्ली को सुलेमान नगर डिवीजन में शामिल करने को लेकर कई शिकायतें की हैं. भारती नगर डिवीजन भेल (BHEL) के आस-पास बंटा हुआ है. उन सभी इलाकों को एक करने का अनुरोध मिला है. शिकायतें सही पाई गई कि विद्युत नगर कॉलोनी जो अभी दो डिवीजन में है उसे एक ही डिवीजन में रखा जाना चाहिए. लिंगमपल्ली में एमआईजी कॉलोनी को नल्लागुंडला में शामिल किया जाना चाहिए. जीएचएमसी ने कहा कि उन्होंने हर शिकायत पर जोनल कमिश्नरों और संबंधित अधिकारियों से बात की. उन्होंने बताया कि उन्होंने सही अनुरोध पर विचार किया है और ड्राफ्ट गजट में सीमाओं और नामों में बदलाव किया है.

27 शहरी लोकल बॉडी का GHMC में मर्जर

सरकार पहले से ही ग्रेटर हैदराबाद बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. आस-पास के इलाकों की 20 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों को जीएचएमसी में मर्ज कर दिया गया. कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है. इस सिलसिले में सरकार ने 1 दिसंबर को एक ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें 27 शहरी लोकल बॉडी को जीएचएमसी में मर्ज कर दिया गया. जीएचएमसी के अधिकारियों ने सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ मिलकर मर्जर के लिए जरूरी प्रोसेस तैयार किया है. एडमिनिस्ट्रेशन जीएचएमसी एक्ट-1950 के हिसाब से किया जाएगा.

