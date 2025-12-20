ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में रहने वालों के लिए अलर्ट, आपके घर का पता फिर से बदलने वाला है!

हैदराबाद में रहने वालों के लिए अलर्ट, आपके घर का पता फिर से बदलने वाला है! ( ETV Bharat )

हैदराबाद: राज्य सरकार राजधानी को नियोजित विकास और एकसमान प्रशासन के साथ विश्व स्तरीय महानगर में बदलने की पूरी कोशिश कर रही है. इसके तहत उपनगरीय नगर पालिकाएँ और निगमों को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) में मिला दिया है. इससे शहर के लोगों के पतों में एक और बदलाव आएगा. राज्य सरकार के डिवीजन रीऑर्गेनाइजेशन से सौ से ज्यादा नए डिवीजन बन गए हैं. नतीजतन, 3000 कॉलोनियों के पते बदल जाएंगे. इस बात के साफ संकेत हैं कि एक साल बाद राजधानी में एक और डिवीजन रीऑर्गेनाइजेशन होगा. अनुमान है कि यह प्रोसेस जनगणना के बाद शुरू होगा. 2027 बहुत महत्वपूर्ण पुराना ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया 650 वर्ग किलोमीटर था. 27 सबअर्बन अर्बन लोकल बॉडी के ग्रेटर हैदराबाद में मर्ज होने से जीएचएमसी एरिया अब बढ़कर 2053 स्क्वेयर किलोमीटर हो गया है. सरकार के सामने सवाल यह है कि क्या इतने बड़े शहर को एक ही छत के नीचे चलाना मुमकिन है. सरकार इस बात पर सोच रही है कि इतने बड़े शहर को एक ही एंटिटी के तौर पर रखा जाए या इसे दो या तीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बांटा जाए. जब ​​तक इन मामलों पर स्पष्टिकरण नहीं आ जाती, सरकार ने कुछ समय के लिए मौजूदा ग्रेटर हैदराबाद को वैसे ही चलाने का फैसला किया है. वहीं, जनगणना अगले साल जनवरी से शुरू होगी. आबादी के आंकड़े 2027 में मिलेंगे. अगर उससे पहले चुनाव होते हैं तो वे मौजूदा 300 डिवीजनों के लिए होंगे। अगर जनगणना के बाद दोबारा प्रक्रिया करने की स्थिति आती है, तो डिवीजनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और फिर से चुनाव हो सकते हैं. उस समय तय की गई डिवीजनों की सीमाएं अहम होगी. अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि 2027 में डिवीजन का पुनर्गठन 2029 में होने वाले विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर होगा.