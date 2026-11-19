दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरन घुसने की कोशिश, CISF जवानों ने चंद सेकंड में दबोचा संदिग्ध, देखें Video
बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया.
Published : November 19, 2026 at 6:52 AM IST
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम कर दी. टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर तैनात जवानों ने बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया. इस कार्रवाई में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के जवानों ने भी अहम भूमिका निभाई.
CISF की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर सुरक्षा जांच और निगरानी के दौरान एक व्यक्ति ने बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के टर्मिनल में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की. वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत भांप लिया और बिना समय गंवाए उसे रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी.
Alert CISF Personnel Foil Forceful Entry Attempt at IGI Airport, Delhi: CISF pic.twitter.com/9EIH31hiLd— IANS (@ians_india) November 18, 2026
मौके पर मौजूद जवानों ने QRT को भी तत्काल अलर्ट किया. इसके बाद दोनों टीमों ने समन्वय के साथ कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में अपने नियंत्रण में ले लिया. जवानों की तत्परता के कारण व्यक्ति टर्मिनल के प्रतिबंधित सुरक्षा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं कर सका.
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एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान पर सुरक्षा में छोटी सी चूक भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है. ऐसे में CISF जवानों की चौकसी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और टीमवर्क ने एक संभावित सुरक्षा चूक को समय रहते रोक दिया. इस पूरी कार्रवाई में जवानों ने जिस तेजी और पेशेवर तरीके से स्थिति को संभाला, वह उनकी ड्यूटी के प्रति सजगता को दर्शाता है.
CISF की यह कार्रवाई बताती है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा केवल जांच प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हर समय सतर्क रहकर संभावित खतरे को पहचानना और तत्काल प्रतिक्रिया देना भी उतना ही जरूरी है. टर्मिनल-3 पर तैनात जवानों और QRT की मुस्तैदी ने एक बार फिर हवाई अड्डे की सुरक्षा में सुरक्षा बलों की अहम भूमिका को सामने रखा है.
फिलहाल CISF की ओर से व्यक्ति की पहचान और उसे पकड़ने के बाद की गई आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है.
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