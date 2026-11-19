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दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरन घुसने की कोशिश, CISF जवानों ने चंद सेकंड में दबोचा संदिग्ध, देखें Video

दिल्ली हवाई अड्डे में जबरन घुसा व्यक्ति, सीआईएसएफ ने पकड़ा ( फोटो स्रोत - IANS )

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने अपनी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम कर दी. टर्मिनल-3 के डिपार्चर गेट पर तैनात जवानों ने बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया. इस कार्रवाई में क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के जवानों ने भी अहम भूमिका निभाई.