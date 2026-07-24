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झारखंड में बेरोजगारी सर्वे की चिंताजनक रिपोर्ट, रोजगार की तलाश में 71% युवा, उम्मीद भी हुए शून्य!

सर्वे करवाने में शामिल अधिकारी ( ETV Bharat )