झारखंड में बेरोजगारी सर्वे की चिंताजनक रिपोर्ट, रोजगार की तलाश में 71% युवा, उम्मीद भी हुए शून्य!
झारखंड में बेरोजगारी पर बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 24, 2026 at 2:27 PM IST
रांची: झारखंड में रोजगार की स्थिति को लेकर जारी एक सर्वे ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है. ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड द्वारा अगस्त-सितंबर 2025 के दौरान राज्य के 18 जिलों में 4,678 लोगों के बीच किए गए "झारखंड बेरोजगारी सर्वेक्षण" में रोजगार, स्वरोजगार और भविष्य को लेकर लोगों की राय सामने आई है. सर्वे के अनुसार राज्य में बेरोजगारी लगातार गंभीर होती जा रही है और 95 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना है कि समय के साथ स्थिति और खराब हुई है.
सर्वे में शामिल 4,678 लोगों में 2,735 पुरुष (58.47 प्रतिशत) और 1,943 महिलाएं (41.53 प्रतिशत) थीं. उत्तरदाताओं की औसत आयु 30 वर्ष रही. आय के प्रमुख स्रोतों में मजदूरी (59 प्रतिशत), खेती (57.5 प्रतिशत) और स्वरोजगार (15.3 प्रतिशत) शामिल रहे.
रोजगार की तलाश में 71 प्रतिशत लोग
रिपोर्ट के अनुसार 96 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित हैं. इनमें 31 प्रतिशत ने 11वीं-12वीं तक, 30 प्रतिशत ने 6वीं से 10वीं तक, 19 प्रतिशत ने स्नातक और 3 प्रतिशत ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है. इसके बावजूद 71 प्रतिशत लोग रोजगार की तलाश में हैं, जबकि 15 प्रतिशत पढ़ाई कर रहे हैं. बाकी लोग खेती, मजदूरी या स्वरोजगार जैसे कार्यों में लगे हैं.
लोगों को अच्छा रोजगार मिलने की उम्मीद भी नहीं
अच्छे रोजगार मिलने की संभावना को लेकर भी लोगों में निराशा दिखाई दी. चार-बिंदु पैमाने पर 49 प्रतिशत लोगों ने संभावना को बहुत कम, 21 प्रतिशत ने नहीं के बराबर, 15 प्रतिशत ने ठीक-ठाक और केवल 16 प्रतिशत ने बहुत ज्यादा बताया.
भविष्य को लेकर लोगों में चिंता
भविष्य को लेकर भी लोगों में चिंता साफ दिखाई दी. 15.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें अपने भविष्य से कोई उम्मीद नहीं दिखती. 35 प्रतिशत ने खुद को बेहद परेशान, 26 प्रतिशत ने थोड़ा चिंतित बताया, जबकि एक-चौथाई से भी कम लोग भविष्य को लेकर आशावादी नजर आए.
लोगों ने बेरोजगारी के कारण भी बताए
बेरोजगारी के कारणों पर पूछे गए सवाल में लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों (44 प्रतिशत), राज्य सरकार की नीतियों (43.4 प्रतिशत), खराब व्यवस्था (42 प्रतिशत), संसाधनों की कमी (41.6 प्रतिशत), कौशल की कमी (37.6 प्रतिशत), संसाधनों का कुछ लोगों तक सीमित रहना (32.6 प्रतिशत) और बढ़ती आबादी (26.7 प्रतिशत) को प्रमुख कारण बताया.
स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए 60 प्रतिशत लोगों ने खेती, 52 प्रतिशत ने कुटीर उद्योग और 50 प्रतिशत ने कृषि आधारित उद्योगों को सबसे प्रभावी माध्यम माना. वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 88 प्रतिशत लोगों ने पूंजी उपलब्ध कराने को सबसे जरूरी बताया. इसके अलावा बाजार मजबूत करने (49 प्रतिशत), जमीन की व्यवस्था (48.8 प्रतिशत), कौशल प्रशिक्षण (46.6 प्रतिशत) और ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने (30 प्रतिशत) की जरूरत बताई गई.
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों में घोर निराशा
रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में रोजगार को लेकर गहरी निराशा है. सर्वे के अनुसार कौशल विकास, बुनियादी ढांचे में निवेश, छोटे उद्योगों और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने से ही स्थिति में सुधार संभव है.
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