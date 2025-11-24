प्रेग्नेंट लवर के हत्यारे को सजा-ए-मौत की सजा
अलपुझा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने एक आदमी को अपनी प्रेग्नेंट लवर की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई.
Published : November 24, 2025 at 2:52 PM IST
अलपुझा (केरल): केरल में एक अहम फैसले में, अलपुझा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने एक 37 साल के आदमी को अपनी प्रेग्नेंट लवर की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने पहले आरोपी, मलप्पुरम के नीलांबुर के रहने वाले प्रबीश को एक महिला दोस्त के साथ मिलकर 32 साल की अनीता शशिधरन की हत्या करने और उसकी लाश को कैनाकारी बैकवाटर में फेंकने का दोषी पाया.
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट-III ने दूसरी आरोपी रजनी (38) को भी दोषी ठहराया. रजनी कैनाकारी के थोट्टुवथला की रहने वाली है. सरकारी वकील के केस में शादी के बाहर के रिश्तों के एक उलझे हुए जाल का ब्योरा दिया गया. जिसकी वजह से यह जुर्म हुआ.
प्रबीश, जो पहले से शादीशुदा था, पीड़िता अनीता और दूसरी आरोपी रजनी, दोनों के साथ एक ही समय में रिलेशनशिप में था. जब अनीता प्रेग्नेंट हुई, तो प्रबीश ने शुरू में उससे दूरी बनाने की कोशिश की. जब वह कोशिशें नाकाम रहीं, तो उसने रजनी के साथ मिलकर उसे खत्म करने की साजिश रची.
यह जुर्म 9 जुलाई, 2021 को किया गया था. अनीता, जो पलक्कड़ के अलाथुर में एक खेत में काम कर रही थी, को प्रबीश ने अलप्पुझा बुलाया था. KSRTC बस स्टैंड पर पहुंचने पर, उसे रजनी के कैनाकारी में घर ले जाया गया. घर के अंदर, प्रबीश ने पीड़िता को चाकू दिखाकर धमकाया, जबकि रजनी ने उसकी चीखें दबाने के लिए जबरदस्ती उसका मुंह और नाक को बंद कर दिया. यह मानकर कि अनीता बेहोश होने के बाद मर गई है, दोनों ने उसकी बॉडी को ले जाकर पूक्कैथा नदी में फेंक दिया.
पल्लाथुरूथी के पास नेदुमुडी पुलिस को एक अनजान बॉडी मिलने के बाद जांच शुरू हुई. पुलिस टीम ने तेजी से काम किया. साजिश का पर्दाफ़ाश किया और 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी. ट्रायल के दौरान, कोर्ट ने 82 गवाहों से पूछताछ की. एक अहम मोड़ में, रजनी की अपनी मां ने प्रॉसिक्यूशन के लिए गवाही दी, और आरोपी के खिलाफ जरूरी सबूत दिए.
जहां प्रबीश अभी तवनूर सेंट्रल जेल में बंद है, वहीं रजनी एक अलग नारकोटिक्स केस में ओडिशा में बंद है. कोर्ट ने उसे पेश करने के लिए वारंट जारी किया है. एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर एन.बी. शैरी ने ट्रायल में प्रॉसिक्यूशन का प्रतिनिधित्व किया. इससे पहले से सोची-समझी हत्या की डरावनी बातें सामने आईं.
