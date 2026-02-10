ETV Bharat / bharat

केरल SIR सुनवाई में अयोग्य वोटरों की संख्या कम, अलपुझा प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला जिला बना

अलपुझा (केरल): केरल में अलपुझा राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े सभी प्रक्रिया पूरे कर लिए हैं. जिला कलेक्टर एलेक्स वर्गीस ने बताया कि जिले ने यह नया मुकाम हासिल किया है. जिले में एसआईआर ड्राफ्ट रोल में शामिल 16.16 लाख वोटरों में से, 14.71 लाख वोटर को 2002 के मतदाता सूची से सफलतापूर्वक जोड़ा गया. इसके अलावा, 1,45,411 वोटरों, जिन्हें 2002 की सूची से जोड़ा नहीं जा सका था और 1,10,683 वोटर जिनकी जानकारी में गड़बड़ियां थीं, उनकी सुनवाई करके और दस्तावेज की सत्यापन करके एसआईआर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया. सत्यापन पूरा होने के बाद, 16,12,110 लोग अंतिम मतदाता सूची के लिए पात्र हुए. कुल 4,438 वोटर मौत, दूसरी जगह जाने या दूसरी वजहों से अयोग्य हुए. नए आवेदक समेत अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि यह कामयाबी BLO, विलेज ऑफिसर (BLO सुपरवाइजर), डिप्टी तहसीलदार (एडिशनल AEROs), तहसीलदार (AEROs), और डिप्टी कलेक्टर (EROs) को रोजाना दिशानिर्देश देने और प्रगति को मूल्यांकन करने से मुमकिन हुई. एसआईआर प्रक्रिया के बारे में राजनीति पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ जिला और चुनाव क्षेत्र स्तर पर साप्ताहिक बैठक होती थी. कलेक्टर ने बताया कि यह एतिहासिक कामयाबी बूथ स्तर के एजेंट के सहयोग से मिली है. उन्होंने इस कामयाबी के लिए BLOs से लेकर SIR प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों को दिल से बधाई भी दी. अयोग्य वोटरों की संख्या कम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रतन यू केलकर ने बताया कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन समीक्षा (SIR) के तहत सुनवाई की प्रक्रिया अलपुझा, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जिलों में पूरी हो गई है. सुनवाई से पता चला कि अयोग्य वोटरों की संख्या बहुत कम है. तीनों जिलों में अब तक सिर्फ 28,158 वोटरों की पहचान अयोग्य के तौर पर हुई है. इस गिनती में 3,522 मरे हुए वोटर, 1,361 ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, और 23,275 ऐसे लोग शामिल हैं जो दूसरी जगह चले गए हैं.