केरल SIR सुनवाई में अयोग्य वोटरों की संख्या कम, अलपुझा प्रक्रिया पूरी करने वाला पहला जिला बना

नए आवेदक समेत अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा.

Ineligible Voter Count Low in Kerala SIR Hearings
केरल SIR सुनवाई में अयोग्य वोटरों की संख्या कम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 1:12 PM IST

4 Min Read
अलपुझा (केरल): केरल में अलपुझा राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े सभी प्रक्रिया पूरे कर लिए हैं. जिला कलेक्टर एलेक्स वर्गीस ने बताया कि जिले ने यह नया मुकाम हासिल किया है. जिले में एसआईआर ड्राफ्ट रोल में शामिल 16.16 लाख वोटरों में से, 14.71 लाख वोटर को 2002 के मतदाता सूची से सफलतापूर्वक जोड़ा गया.

इसके अलावा, 1,45,411 वोटरों, जिन्हें 2002 की सूची से जोड़ा नहीं जा सका था और 1,10,683 वोटर जिनकी जानकारी में गड़बड़ियां थीं, उनकी सुनवाई करके और दस्तावेज की सत्यापन करके एसआईआर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया.

सत्यापन पूरा होने के बाद, 16,12,110 लोग अंतिम मतदाता सूची के लिए पात्र हुए. कुल 4,438 वोटर मौत, दूसरी जगह जाने या दूसरी वजहों से अयोग्य हुए. नए आवेदक समेत अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित किया जाएगा. जिला कलेक्टर ने बताया कि यह कामयाबी BLO, विलेज ऑफिसर (BLO सुपरवाइजर), डिप्टी तहसीलदार (एडिशनल AEROs), तहसीलदार (AEROs), और डिप्टी कलेक्टर (EROs) को रोजाना दिशानिर्देश देने और प्रगति को मूल्यांकन करने से मुमकिन हुई.

एसआईआर प्रक्रिया के बारे में राजनीति पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ जिला और चुनाव क्षेत्र स्तर पर साप्ताहिक बैठक होती थी. कलेक्टर ने बताया कि यह एतिहासिक कामयाबी बूथ स्तर के एजेंट के सहयोग से मिली है. उन्होंने इस कामयाबी के लिए BLOs से लेकर SIR प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों को दिल से बधाई भी दी.

अयोग्य वोटरों की संख्या कम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रतन यू केलकर ने बताया कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन समीक्षा (SIR) के तहत सुनवाई की प्रक्रिया अलपुझा, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जिलों में पूरी हो गई है. सुनवाई से पता चला कि अयोग्य वोटरों की संख्या बहुत कम है. तीनों जिलों में अब तक सिर्फ 28,158 वोटरों की पहचान अयोग्य के तौर पर हुई है. इस गिनती में 3,522 मरे हुए वोटर, 1,361 ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, और 23,275 ऐसे लोग शामिल हैं जो दूसरी जगह चले गए हैं.

अलपुझा में 2.56 लाख मामलों, तिरुवनंतपुरम में 4.77 लाख मामलों और एर्नाकुलम में 3.93 लाख मामलों का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है. निर्वाचन आयोग ने पूरे केरल में सभी SIR सुनवाई दो दिनों के अंदर पूरी करने का फैसला किया है. अब तक, पूरे राज्य में 36.02 लाख से ज्यादा लोगों की सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

कुट्टनाड पहले नंबर पर
कुट्टनाड विधानसभा क्षेत्र राज्य का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया जिसने SIR प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया. एसआईआर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल 1,50,189 वोटरों में से, 7,057 ऐसे लोगों की सुनवाई की गई जो 2002 की SIR लिस्ट से जुड़ नहीं पाए थे और 15,323 ऐसे लोग थे जिनमें तार्किक दोष थी. दस्तावेजों के ध्यान से सत्यापन और सफलतापूर्वक अपलोड करने के बाद, सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी की गईं. अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल में 1,49,658 लोगों के लिए पात्रता पक्की की गई. इसके अलावा, मौत और दूसरी जगह जाने जैसे कारणों से 531 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया.

इस बीच, अलपुझा के अलावा, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम जिलों ने भी सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली है. कोल्लम, त्रिशूर और कोझिकोड समेत दूसरे जिलों में सुनवाई की प्रक्रिया अपने आखिरी चरण में है. चुनाव अधिकारियों का लक्ष्य 12 फरवरी तक सभी जिलों में सुनवाई पूरी करना है.

पूरे राज्य में अब तक 36.02 लाख एंट्री के लिए सुनवाई पूरी हो चुकी है. इन सुनवाई के जरिए 28,158 लोगों को लिस्ट से हटाया गया है. इनमें से 3,522 की मौत हो चुकी है, 1,361 ने विदेशी नागरिकता ले ली है, और 23,275 दूसरी जगह चले गए हैं. निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि इस मिशन का मकसद 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक पारदर्शी मतदाता सूची पक्का करना है, जिसमें डबल वोट और नकली वोट न हों.

