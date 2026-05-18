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कैंसर को हराकर बदली जीवन की दिशा; लंदन में काम करने से लेकर मटका मैन बनने तक की 'अलग' है कहानी

रिटायर होने की उम्र में 'अलग नटराजन' लोगों की सेवा की बीड़ा उठाए हुए हैं. क्या है उनकी कहानी, पढ़ें वसीम फिरोज की रिपोर्ट में..

लोगों के लिए प्रेरणा बने 'अलग नटराजन'
लोगों के लिए प्रेरणा बने 'अलग नटराजन' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 7:02 AM IST

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नई दिल्ली: भीषण गर्मी में कामकाज से घर से बाहर निकलने वाले लोग अमूमन दो ही चीजों की तलाश करते है- छांव और पानी. सड़कों पर जगह-जगह रखे पानी से भरे मटके न सिर्फ लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत महसूस कराते हैं, बल्कि उन्हें डिहाड्रेशन से भी बचाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मटकों को रखवाने के पीछे आखिर कौन लोग होते होंगे. अगर नहीं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी, जिन्होंने दिल्ली में रिंग रोड व आसपास के इलाकों में 100 से अधिक मटके तो लगवाए ही, साथ ही उसका संचालन भी कर रहे.

मूल रूप से बेंगलुरु के रहने 'अलग नटराजन', केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी अलग ही हैं. युवावस्था में वे अपनी बहन से मिलने टूरिस्ट वीजा पर लंदन गए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने वहां व्यवसाय के साथ परिवार भी बसाया और करीब 25 साल वहां रहे. लेकिन उनके जीवन में तब मोड़ आया, जब उन्हें अपने आंतों के कैंसर के बारे में पता चला. शुरुआत में तो वो थोड़ा विचलित हुए, लेकिन अपने हौसले से उन्होंने कैंसर से जंग जीत ही ली. इस घटना ने उनका जीवन पूरी तरह से बदलकर रख दिया. उन्होंने फैसला किया कि अब वह बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगाएंगे.

'अलग' है दिल्ली के मटका मैन की कहानी (ETV Bharat)

की बेघर लोगों की मदद: भारत लौटने के बाद अलग नटराजन ने सबसे पहले मजदूरों और रिक्शा चालकों की मदद के लिए मजबूत और बेहतर साइकिल रिक्शा बनाने पर काम किया. साथ ही उन्होंने अनाथालयों और बेघर लोगों की मदद करनी शुरू की. चांदनी चौक में जरूरतमंदों को लंगर खिलाना हो या लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करना, वह हर जगह लोगों के साथ खड़े नजर आए. इसके साथ उन्होंने एक और काम किया, वह है दिल्ली में जगह-जगह पानी के मटके लगवाना.

गर्मी और प्यास से राहत दिलाने का माध्यम बने मटके
गर्मी और प्यास से राहत दिलाने का माध्यम बने मटके (ETV Bharat)

मटके रखने की ऐसे हुई शुरुआत: इसे लेकर अलग नटराजन ने बताया, 2014 की गर्मी में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सड़क पर प्यासे भटकते हैं. शुरुआत में मैंने एक वॉटर कूलर लगवाया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि मटका रखना ज्यादा बेहतर रहेगा. मटका भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसका पानी सेहत के लिए अच्छा भी होता है. साथ ही उसमें बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती. इसके बाद मैंने अपने घर के बाहर पानी भरकर मटका रखना शुरू किया. इस नेक काम को लोगों व अलग-अलग एजेंसियों का भी सहयोग मिला और धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ाकर 100 पहुंच गई. इससे रोजाना करीब छह हजार लोग पानी पीते हैं.

बताया अपना मकसद: उन्होंने बताया, इसमें दिल्ली पुलिस का भी काफी सहयोग मिला. उन्होंने ऐसी जगहें बताईं, जहां बड़ी संख्या में लोगों को पानी की जरूरत होती है. वहीं दिल्ली नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने भी हमारा साथ दिया. मेरा मकसद सिर्फ पानी पिलाना नहीं है. मैं चाहता हूं कि लोग एक-दूसरे की मदद करना सीखें. अगर हम किसी प्यासे को पानी पिला दें या किसी जरूरतमंद की मदद कर दें, यही इंसानियत है.

मटका मैन के नाम से मशहूर अलग नटराजन
मटका मैन के नाम से मशहूर अलग नटराजन (ETV Bharat)

मिलती हैं ढेरों सराहना: अलग नटराजन के इस प्रयास की लोग-बाग काफी सराहना करते हैं. यहां एक मजदूर अरविंद ने बताया कि हम लोग दिनभर मेहनत का काम करते हैं, इसलिए बहुत अधिक प्यास लगती है. लेकिन यहां मटकों में ठंडा पानी मिलने से काफी राहत मिलती है. गर्मी में काम करना आसान नहीं होता लेकिन पानी आसानी से मिलने से काम करने में काफी सहूलियत रहती है. यह हमारे से जैसे मजदूरों के लिए बहुत अच्छी है.

अलग नटराजन ने विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए हैं मटके
अलग नटराजन ने विभिन्न क्षेत्रों में रखवाए हैं मटके (ETV Bharat)

आसानी से मिल जाता है पानी: उनके अलावा एक महिला मजदूर कमलेश ने कहा, हम लोग मजदूरी करते हैं. भीषण गर्मी में इन मटकों का पानी हम लोगों को बहुत राहत देता है. हम जैसे गरीब और मेहनत करने वाले लोगों को काफी मदद मिलती है. उधर एक अन्य मजदूर राजेश ने बताया कि जब हम काम करते-करते थक जाते हैं और प्यास लगती है तो यहां आसानी से पानी मिल जाता है. यह व्यवस्था हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है और नटराजन जी का ये काम बहुत अच्छा है.

भीषण गर्मी में मिलती है राहत: वहीं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर प्रदीप सिंह ने कहा कि यहां काम करने वाले मजदूरों, कारीगरों और आने-जाने वाले लोगों के लिए ये मटके बहुत सुविधाजनक हैं. भीषण गर्मी में लोगों को आसानी से ठंडा पानी मिल जाता है, जिससे उन्हें काफी राहत मिलती है. जिस तरीके से नटराजन जी लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो सच में काफी सराहनीय काम है. आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए इतना सोचते हैं.

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