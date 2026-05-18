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कैंसर को हराकर बदली जीवन की दिशा; लंदन में काम करने से लेकर मटका मैन बनने तक की 'अलग' है कहानी

नई दिल्ली: भीषण गर्मी में कामकाज से घर से बाहर निकलने वाले लोग अमूमन दो ही चीजों की तलाश करते है- छांव और पानी. सड़कों पर जगह-जगह रखे पानी से भरे मटके न सिर्फ लोगों को चिलचिलाती गर्मी में राहत महसूस कराते हैं, बल्कि उन्हें डिहाड्रेशन से भी बचाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मटकों को रखवाने के पीछे आखिर कौन लोग होते होंगे. अगर नहीं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी, जिन्होंने दिल्ली में रिंग रोड व आसपास के इलाकों में 100 से अधिक मटके तो लगवाए ही, साथ ही उसका संचालन भी कर रहे.

मूल रूप से बेंगलुरु के रहने 'अलग नटराजन', केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी अलग ही हैं. युवावस्था में वे अपनी बहन से मिलने टूरिस्ट वीजा पर लंदन गए थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने वहां व्यवसाय के साथ परिवार भी बसाया और करीब 25 साल वहां रहे. लेकिन उनके जीवन में तब मोड़ आया, जब उन्हें अपने आंतों के कैंसर के बारे में पता चला. शुरुआत में तो वो थोड़ा विचलित हुए, लेकिन अपने हौसले से उन्होंने कैंसर से जंग जीत ही ली. इस घटना ने उनका जीवन पूरी तरह से बदलकर रख दिया. उन्होंने फैसला किया कि अब वह बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगाएंगे.

'अलग' है दिल्ली के मटका मैन की कहानी (ETV Bharat)

की बेघर लोगों की मदद: भारत लौटने के बाद अलग नटराजन ने सबसे पहले मजदूरों और रिक्शा चालकों की मदद के लिए मजबूत और बेहतर साइकिल रिक्शा बनाने पर काम किया. साथ ही उन्होंने अनाथालयों और बेघर लोगों की मदद करनी शुरू की. चांदनी चौक में जरूरतमंदों को लंगर खिलाना हो या लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करना, वह हर जगह लोगों के साथ खड़े नजर आए. इसके साथ उन्होंने एक और काम किया, वह है दिल्ली में जगह-जगह पानी के मटके लगवाना.

गर्मी और प्यास से राहत दिलाने का माध्यम बने मटके (ETV Bharat)

मटके रखने की ऐसे हुई शुरुआत: इसे लेकर अलग नटराजन ने बताया, 2014 की गर्मी में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सड़क पर प्यासे भटकते हैं. शुरुआत में मैंने एक वॉटर कूलर लगवाया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि मटका रखना ज्यादा बेहतर रहेगा. मटका भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और उसका पानी सेहत के लिए अच्छा भी होता है. साथ ही उसमें बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ती. इसके बाद मैंने अपने घर के बाहर पानी भरकर मटका रखना शुरू किया. इस नेक काम को लोगों व अलग-अलग एजेंसियों का भी सहयोग मिला और धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ाकर 100 पहुंच गई. इससे रोजाना करीब छह हजार लोग पानी पीते हैं.