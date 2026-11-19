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साइक्लोन अकवान: IMD ने आंध्र समेत कई राज्यों में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिले मुश्किल मौसम के हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि साइक्लोन अकवान पूर्वी तट के करीब आ रहा है. भारी बारिश, तेज हवा और बाढ़ की आशंका के चलते मौसम विभाग (IMD) ने प्रभावित इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है.

साइक्लोन के 20 नवंबर को दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार हवा की स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके भी आ सकते हैं.

19 नवंबर को तड़के 2.30 बजे, साइक्लोन आंध्र प्रदेश के नरसापुर से लगभग 470 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में था. हालांकि, लैंडफॉल के बाद सिस्टम के धीरे-धीरे कमजोर होने की उम्मीद है, लेकिन इससे जुड़ी बारिश और तेज हवा अभी भी तट पर नुकसान पहुंचा सकती है. अकवन पोस्ट-मॉनसून सीजन का तीसरा साइक्लोन है साइक्लोन अकवन ने अपनी टाइमिंग और ड्यूरेशन की वजह से भी ध्यान खींचा है. स्काईमेट वेदर के एनालिसिस के मुताबिक, यह इस साल के पोस्ट-मॉनसून सीजन में डेवलप होने वाला तीसरा साइक्लोन है. बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर इस समय के दौरान लगभग दो साइक्लोन आते हैं, जिससे एक सीजन में तीन सिस्टम काफी कम होते हैं. यह भी ध्यान दिया गया है कि पिछले दो साइक्लोन, अर्नब और मोरासु, लगभग चार से पांच दिनों तक चले थे, जबकि अकवान ज़्यादा समय तक एक्टिव रहा है. यह सिस्टम 14-15 नवंबर के आसपास डेवलप हुआ था और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है. भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना साइक्लोन के आने पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 19 और 20 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें कुछ जगहों पर 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बारिश हो सकती है. तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों में भी 20 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 19 से 21 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. लगातार बारिश से पानी भर सकता है, जगह-जगह बाढ़ आ सकती है और आम कामों में रुकावट आ सकती है, खासकर निचले इलाकों में. तटीय इलाकों में तेज हवा चलने की उम्मीद है अकवान के जमीन के पास पहुँचने पर तेज हवा एक और बड़ी चिंता का विषय हैं. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में हवा की रफ़्तार लगभग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं. उत्तरी आंध्र प्रदेश-यनम और आस-पास के दक्षिणी ओडिशा तटों पर जमीन पर पहुँचने के समय हवा की रफ़्तार 90-110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचने की उम्मीद है. इन हालातों से कमजोर घरों को नुकसान हो सकता है, छत की चादरें उड़ सकती है और पेड़ उखड़ सकते हैं. प्रभावित इलाकों में बिजली और कम्युनिकेशन सर्विस में भी रुकावट आ सकती है. साइक्लोन के तट पार करने के बाद हवा धीरे-धीरे कमजोर होने की उम्मीद है. समुद्र के खराब हालात मछुआरों के लिए खतरा