साइक्लोन अकवान: IMD ने आंध्र समेत कई राज्यों में तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया
साइक्लोन के 20 नवंबर को दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच आंध्र प्रदेश यनम, दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है.
Published : November 19, 2026 at 10:38 AM IST
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय जिले मुश्किल मौसम के हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि साइक्लोन अकवान पूर्वी तट के करीब आ रहा है. भारी बारिश, तेज हवा और बाढ़ की आशंका के चलते मौसम विभाग (IMD) ने प्रभावित इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है.
साइक्लोन के 20 नवंबर को दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार हवा की स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिसमें 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंके भी आ सकते हैं.
The #Severe #Cyclonic Storm “#Akvan” [Pronunciation: Akvan] over westcentral and adjoining central parts of south #Bay of #Bengal moved northwards with the speed of 05 kmph during past 06 hours and lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 18th November, 2026 over westcentral Bay of Bengal, near Latitude 13.9°N and Longitude 85.3°E, about 480 km southeast of Narsapur (#Andhra #Pradesh), 510 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 560 km east of #Chennai (Tamil Nadu), 600 km south of #Gopalpur (#Odisha) and 660 km south of #Puri (Odisha). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026
19 नवंबर को तड़के 2.30 बजे, साइक्लोन आंध्र प्रदेश के नरसापुर से लगभग 470 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व में था. हालांकि, लैंडफॉल के बाद सिस्टम के धीरे-धीरे कमजोर होने की उम्मीद है, लेकिन इससे जुड़ी बारिश और तेज हवा अभी भी तट पर नुकसान पहुंचा सकती है.
अकवन पोस्ट-मॉनसून सीजन का तीसरा साइक्लोन है
साइक्लोन अकवन ने अपनी टाइमिंग और ड्यूरेशन की वजह से भी ध्यान खींचा है. स्काईमेट वेदर के एनालिसिस के मुताबिक, यह इस साल के पोस्ट-मॉनसून सीजन में डेवलप होने वाला तीसरा साइक्लोन है. बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर इस समय के दौरान लगभग दो साइक्लोन आते हैं, जिससे एक सीजन में तीन सिस्टम काफी कम होते हैं.
यह भी ध्यान दिया गया है कि पिछले दो साइक्लोन, अर्नब और मोरासु, लगभग चार से पांच दिनों तक चले थे, जबकि अकवान ज़्यादा समय तक एक्टिव रहा है. यह सिस्टम 14-15 नवंबर के आसपास डेवलप हुआ था और इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना
साइक्लोन के आने पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 19 और 20 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें कुछ जगहों पर 21 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बारिश हो सकती है. तेलंगाना के पूर्वी हिस्सों में भी 20 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग ने 19 से 21 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. लगातार बारिश से पानी भर सकता है, जगह-जगह बाढ़ आ सकती है और आम कामों में रुकावट आ सकती है, खासकर निचले इलाकों में.
तटीय इलाकों में तेज हवा चलने की उम्मीद है
अकवान के जमीन के पास पहुँचने पर तेज हवा एक और बड़ी चिंता का विषय हैं. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में हवा की रफ़्तार लगभग 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं. उत्तरी आंध्र प्रदेश-यनम और आस-पास के दक्षिणी ओडिशा तटों पर जमीन पर पहुँचने के समय हवा की रफ़्तार 90-110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचने की उम्मीद है.
इन हालातों से कमजोर घरों को नुकसान हो सकता है, छत की चादरें उड़ सकती है और पेड़ उखड़ सकते हैं. प्रभावित इलाकों में बिजली और कम्युनिकेशन सर्विस में भी रुकावट आ सकती है. साइक्लोन के तट पार करने के बाद हवा धीरे-धीरे कमजोर होने की उम्मीद है.
समुद्र के खराब हालात मछुआरों के लिए खतरा
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर समुद्र के हालात खराब रह सकते हैं. 19 नवंबर की रात से लेकर लैंडफॉल तक लहरों की ऊंचाई 9–14 मीटर तक हो सकती है, और लहरें 14 मीटर से ज़्यादा ऊंची हो सकती हैं.
ऐसे हालात मछली पकड़ना और नावों का आना-जाना खतरनाक साबित हो सकता है. मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के प्रभावित इलाकों में न जाने की सलाह दी है. शिपिंग और पोर्ट अधिकारियों को भी बदलते मौसम के हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है.
तूफान की लहरों से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा
भारी बारिश के अलावा साइक्लोन से निचले तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जमीन पर तूफ़ान आने पर तूफ़ान की लहरें नॉर्मल लहरों से लगभग 0.5–1 मीटर ज़्यादा ऊँची हो सकती है.
इससे आंध्र प्रदेश में वेस्ट गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम के साथ-साथ ओडिशा में गंजम और पुरी पर असर पड़ सकता है. तट के पास रहने वाले और बाढ़ की आशंका वाली बस्तियों में रहने वाले लोगों को और भी खतरा हो सकता है.
घर, फसलें और ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ सकता है
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेज हवा से फूस के घर और कमजोर स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, जबकि टिन और मेटल की छतें उड़ सकती हैं. पेड़ और टहनियाँ गिरने से बिजली और कम्युनिकेशन लाइनों पर असर पड़ सकता है.
खेती को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि खड़ी फसलें, बागान और बाग-बगीचों को नुकसान का खतरा है. नारियल, केला, पपीता और ड्रमस्टिक के पेड़ खास तौर पर कमज़ोर हैं. भारी बारिश से कुछ इलाकों में पानी भर सकता है, सड़क ट्रैफिक में रुकावट आ सकती है और रेलवे और एयरपोर्ट के काम पर असर पड़ सकता है.
दिल्ली और उत्तरी राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है
जबकि पूर्वी भारत साइक्लोन के लिए तैयारी कर रहा है, उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरा छा सकता है. मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है. सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर चलने में दिक्कत हो सकती है और यात्रा का समय बढ़ सकता है. यात्रियों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.
लोगों को IMD की चेतावनियों को मानने की सलाह
20 नवंबर को तूफान के लैंडफॉल होने की उम्मीद है. इसलिए मौसम विभाग ने कमजोर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है. लोगों से कहा गया है कि खराब मौसम में वे घर के अंदर रहें और कमजोर इमारतों से दूर रहें. मछुआरों को डिपार्टमेंट की चेतावनियों को मानना चाहिए और प्रभावित समुद्री इलाकों से दूर रहना चाहिए.