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मौसम अलर्ट: बेहद खतरनाक होगा तूफान 'अकवान', 19-20 तारीख को इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

विशाखापत्तनम: हाल ही में चक्रवाती तूफान अर्नब और मुरासु ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को हिलाकर रख दिया. अब इसके बाद एक और चक्रवाती तूफान तबाही मचाने के लिए पहुंचने वाला है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसका राज्य पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.

कहा जा रहा है कि यह साइक्लोन ओडिशा में मछलीपट्टनम और गोपालपुर के बीच कहीं तट पार कर सकता है, और इस पर अभी और साफ जानकारी की जरूरत है. साइक्लोन के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस महीने की 20 तारीख तक राज्य में कई जगहों पर भारी और बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी.

आज साइक्लोन में बदल रहा है इस सिस्टम का सोमवार तक साइक्लोन में बदलने की उम्मीद है. ईरान ने इसका नाम अकवान रखा है. अकवान का मतलब 'बुरी सोच' या 'दुष्ट बुद्धि' होता है. रविवार सुबह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना डिप्रेशन वहां एक सीवियर डिप्रेशन में बदल गया. मौसम विभाग ने कहा कि यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. यह अभी अंडमान आइलैंड से 640 किलोमीटर, चेन्नई से 760 किलोमीटर, विशाखापत्तनम से 870 किलोमीटर और गोपालपुर से 980 किलोमीटर दूर है.