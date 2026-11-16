मौसम अलर्ट: बेहद खतरनाक होगा तूफान 'अकवान', 19-20 तारीख को इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार
मौसम विभाग ने कहा, 'अगले दो दिनों में इसके और तेज होने और उत्तर की ओर आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है.'
Published : November 16, 2026 at 9:06 AM IST
विशाखापत्तनम: हाल ही में चक्रवाती तूफान अर्नब और मुरासु ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को हिलाकर रख दिया. अब इसके बाद एक और चक्रवाती तूफान तबाही मचाने के लिए पहुंचने वाला है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसका राज्य पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा.
कहा जा रहा है कि यह साइक्लोन ओडिशा में मछलीपट्टनम और गोपालपुर के बीच कहीं तट पार कर सकता है, और इस पर अभी और साफ जानकारी की जरूरत है. साइक्लोन के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस महीने की 20 तारीख तक राज्य में कई जगहों पर भारी और बहुत ज़्यादा भारी बारिश होगी.
बंगाल की खाड़ी में Cyclone का खतरा! 17 नवंबर को Severe Cyclonic Storm की संभावना https://t.co/AGNVElP8SF दैनिक मौसम परिचर्चा (15/11/2026) दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 16 नवंबर को दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में एक चक्रवाती तूफान (साइक्लोनिक स्टॉर्म) में बदलने, और 17 नवंबर, 2026 को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान (सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म) में तब्दील होने की संभावना है। इसके बाद, इसके और अधिक तीव्र होने और अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना है। For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #IMD #WeatherUpdate #CycloneAlert #BayOfBengal #WeatherForecast #RainfallAlert #WesternDisturbance #HeavyRainfall #Thunderstorm #IndiaWeather #FishermenWarning #WeatherNews @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 15, 2026
आज साइक्लोन में बदल रहा है
इस सिस्टम का सोमवार तक साइक्लोन में बदलने की उम्मीद है. ईरान ने इसका नाम अकवान रखा है. अकवान का मतलब 'बुरी सोच' या 'दुष्ट बुद्धि' होता है. रविवार सुबह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में बना डिप्रेशन वहां एक सीवियर डिप्रेशन में बदल गया.
मौसम विभाग ने कहा कि यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. यह अभी अंडमान आइलैंड से 640 किलोमीटर, चेन्नई से 760 किलोमीटर, विशाखापत्तनम से 870 किलोमीटर और गोपालपुर से 980 किलोमीटर दूर है.
इसके और तेज होने और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है. इसके मंगलवार तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और तेज होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने कहा, 'अगले दो दिनों में इसके और तेज होने और उत्तर की ओर आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है. यह इस महीने की 17 तारीख की सुबह से 18 तारीख की दोपहर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में जारी रहेगा. फिर यह और तेज हो जाएगा और 18 तारीख की रात को एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा और 19 तारीख की सुबह तक जारी रहेगा.
इस दौरान अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार तक हवा चल सकती है.' चक्रवाती तूफान के असर से 18 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, कुछ जगहों पर बहुत भारी से बहुत भारी बारिश होगी.
सबसे ज़्यादा बारिश 19 और 20 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश में होगी. उस दौरान 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है. रायलसीमा में भी भारी बारिश होगी. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 तारीख की सुबह से 20 तारीख की सुबह तक आंध्र प्रदेश तट पर 145 किलोमीटर की रफ़्तार से तेज हवा चलेगी.