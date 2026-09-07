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बड़ी कंपनी की नौकरी छोड़ी, दो साल संघर्ष किया और खड़ा कर दिया 7 हजार EV चार्जर का नेटवर्क

हिसार के अक्षत बंसल ने कहा-शुरुआत में बिजनेस का 'ब' भी नहीं पता था, बस सीखते रहे और लगे रहे. संवाददाता आनंद कुमार की रिपोर्ट

अक्षत बंसल, को-फाउंडर एंड सीईओ, StatiQ
अक्षत बंसल, को-फाउंडर एंड सीईओ, StatiQ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 11:17 AM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: एक अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य और तय रास्ता...ज्यादातर युवा शायद इसे छोड़ने का फैसला आसानी से नहीं लेते. लेकिन हरियाणा के हिसार के रहने वाले अक्षत बंसल ने अपने सपने के लिए यही जोखिम उठाया. एक बड़ी कंपनी में करीब दो साल नौकरी करने के बाद उन्होंने तय किया कि अब किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना कुछ शुरू करना है.

इसके बाद शुरू हुआ ऐसा सफर, जिसमें उन्हें कारोबार का अनुभव नहीं था, पैसे और टीम की चिंता थी और आगे का रास्ता भी साफ नहीं था. करीब दो साल संघर्ष करने के बाद यही कोशिश StatiQ के रूप में सामने आई. जो आज देशभर में 7 हजार से ज्यादा पब्लिक EV चार्जर के नेटवर्क से जुड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है.

अक्षत बंसल, को-फाउंडर एंड सीईओ, StatiQ से खास बातचीत (ETV Bharat)

आज अक्षत ने दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टार्टअप एंड इनक्यूबेशन पॉलिसी 2026 के तहत युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा करने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद से चर्चा की.

अच्छी नौकरी थी, लेकिन मन में था अपना कुछ करने का सपना
इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अक्षत बंसल का इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिश्ता कॉलेज के दिनों से है. कॉलेज में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम किया और इसके लिए एक टीम भी बनाई. इसी दौरान उन्हें महसूस हुआ कि EV का क्षेत्र आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाला है. पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की. करीब दो साल तक नौकरी करने के बाद उनके मन में बार-बार अपना काम शुरू करने का विचार आने लगा. आखिरकार उन्होंने सुरक्षित नौकरी छोड़ने का फैसला किया.

चार्जिंग स्टेशन
चार्जिंग स्टेशन (ETV Bharat)

नौकरी छोड़ने के बाद समझ आया, बिजनेस कितना मुश्किल है
अक्षत ने बताया कि मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए बिजनेस शुरू करना बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखने जैसा था. उन्होंने बताया कि पता था कि प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ग्राहक कौन होगा और टीम में लोग कैसे जुड़ेंगे. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अनुभव कम था, लेकिन सपने बड़े थे. उन्होंने अपने संघर्ष के उस दौर को याद करते हुए बताया कि करीब दो साल तक इन्हीं सवालों के जवाब तलाशता रहा. इस दौरान गलतियां हुई, कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हर कदम पर कुछ नया सीखा. यही दो साल असली सीख बन गए.

हिसार से दिल्ली आए, दोस्तों को साथ जोड़ा
अक्षत मूल रूप से हिसार के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि इस तरह के स्टार्टअप के लिए दिल्ली से शुरुआत करना ज्यादा बेहतर होगा. वह दिल्ली आए और शुरुआती दिनों में रिश्तेदारों के यहां रहे. इसके बाद कॉलेज के दोस्तों को अपने आइडिया के बारे में बताया. धीरे-धीरे दोस्त उनकी टीम का हिस्सा बने. सीमित संसाधनों के बीच टीम ने EV चार्जिंग से जुड़े प्रोडक्ट पर काम शुरू किया. अक्षत ने बताया कि शुरुआत का दौर ऐसा था, जहां टीम छोटी थी, संसाधन सीमित थे और बाजार भी पूरी तरह तैयार नहीं था. लेकिन अपने आइडिया पर काम करना जारी रखा.

चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होती कार
चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होती कार (ETV Bharat)
पहले प्रोडक्ट बनाया, फिर निवेशकों का भरोसा जीताअक्षत ने बताया कि टीम ने मिलकर EV चार्जिंग के लिए अपना प्रोडक्ट तैयार किया. जब प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उसे निवेशकों के सामने पेश किया गया. निवेशकों को आइडिया और प्रोडक्ट पसंद आया और कंपनी को आगे बढ़ने के लिए फंडिंग मिली. बाद में Y Combinator से भी फंडिंग मिली. इसके साथ StatiQ की यात्रा को नई गति मिली. उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 में शुरू हुई कंपनी के सामने शुरुआत के कुछ ही समय बाद कोरोना महामारी की चुनौती भी आ गई. इसके बावजूद टीम ने काम जारी रखा और EV चार्जिंग के क्षेत्र में अपना नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दिया.

आज देशभर में 7 हजार से ज्यादा पब्लिक चार्जर
जिस सफर की शुरुआत कुछ लोगों की छोटी टीम और एक आइडिया से हुई थी, वह आज बड़े नेटवर्क में बदल चुका है. अक्षत ने बताया कि StatiQ के प्लेटफॉर्म पर 7 हजार से ज्यादा पब्लिक EV चार्जर हैं और इसका नेटवर्क देशभर में मौजूद है.

StatiQ ऐप के जरिए EV चार्जिंग स्टेशन खोज सकते हैं
उपयोगकर्ता अपने आसपास मौजूद चार्जिंग स्टेशन खोज सकते हैं. ऐप पर यह जानकारी भी मिलती है कि कोई चार्जर खाली है या व्यस्त, कब उपलब्ध होगा और वह काम कर रहा है या नहीं. इससे EV मालिक को चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही जरूरी जानकारी मिल जाती है.

पेट्रोल की तरह नहीं, इस्तेमाल के हिसाब से चार्जिंग का भुगतान
अक्षत ने बताया कि EV चार्जिंग की प्रक्रिया को उपयोगकर्ताओं के लिए आसान रखने की कोशिश की है. जितनी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, उसके हिसाब से भुगतान होता है. उन्होंने बताया कि StatiQ ऐप में पैसे लोड करने के बाद उपयोगकर्ता चार्जिंग शुरू कर सकता है और इस्तेमाल के अनुसार राशि अपने आप कटती जाती है. कंपनी ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तर पर पूरा सिस्टम तैयार किया है.

StatiQ के चार्जिंग स्टेशन
StatiQ के चार्जिंग स्टेशन (ETV Bharat)

युवाओं से कहा- ज्यादा सोचकर रुक मत जाना
अपने अनुभव के आधार पर अक्षत युवाओं को एक सीधा संदेश देते हैं-डरना नहीं चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब कोई युवा कुछ नया शुरू करने की सोचता है तो उसके मन में कई सवाल आते हैं. पैसा कहां से आएगा, ग्राहक मिलेगा या नहीं, टीम बनेगी या नहीं और अगर असफल हो गए तो क्या होगा. कई बार इन्हीं सवालों के कारण युवा शुरुआत ही नहीं कर पाता. उन्होंने कहा कि हर चीज पहले से जानना जरूरी नहीं है. काम शुरू करने के बाद रास्ते में बहुत कुछ सीखा जा सकता है. उनका मानना है कि अगर किसी युवा को किसी क्षेत्र में काम करना है या इनोवेशन करना है तो उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए. जिस क्षेत्र में रुचि हो, उसमें कदम रखना चाहिए और लगातार काम करते रहना चाहिए. सफलता से पहले संघर्ष को स्वीकार करना होगा.

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