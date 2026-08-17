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दिल्ली एयरपोर्ट पर दाऊद इब्राहिम के करीबी अख्तर मर्चेंट को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया जा रहा अख्तर मर्चेंट को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है. वह वर्ष 2023 में मीरा रोड के काशीमीरा इलाके में एक बेकरी पर हुई फायरिंग और कथित रंगदारी के मामले में वांछित था. पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब तीन साल से फरार चल रहा था और उसका नाम इंटरपोल की वांछित सूची में भी शामिल था. बताया जा रहा है कि अख्तर मर्चेंट विदेश में छिपकर रह रहा था. इंटरपोल के माध्यम से उसके विदेश में होने की जानकारी मीरा-भाईंदर वसई-विरार पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली थी. इसके बाद उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी. विदेश से भारत लौटते ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे दबोच लिया गया.

बेकरी से मांगी गई थी रंगदारी: पुलिस की जांच के अनुसार, वर्ष 2023 में काशीमीरा इलाके में स्थित एक बेकरी संचालक को कथित तौर पर रंगदारी के लिए धमकी दी गई थी. आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने के बाद उसने बेकरी पर फायरिंग कर डर का माहौल बनाया गया. मामले में अख्तर मर्चेंट और पप्पू पेजर को कथित तौर पर मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल बताया गया है. मामले में काशीमीरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने हत्या के प्रयास, रंगदारी, आपराधिक साजिश और हथियार कानून समेत मकोका की धाराओं के तहत कार्रवाई की थी.

पप्पू पेजर पहले ही हो चुका गिरफ्तार: जांच के दौरान पुलिस ने कथित साजिश में शामिल पप्पू पेजर को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अख्तर मर्चेंट गिरफ्तारी से बचता रहा. उसके विदेश भाग जाने के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी थीं. अब दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मीरा-भाईंदर ले जाया जाएगा. वहां पुलिस उससे पूछताछ कर फायरिंग और रंगदारी मामले में उसकी कथित भूमिका के साथ-साथ फरारी के दौरान उसके संपर्कों और गतिविधियों की जानकारी जुटाएगी. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से इस मामले से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं.