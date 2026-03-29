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दादरी से अखिलेश यादव का 2027 का शंखनाद, PDA को बताया 95% शोषितों की ढाल

नई दिल्ली/नोएडा: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी की ऐतिहासिक धरती से 'भाईचारा रैली' को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया. अखिलेश ने न केवल अपनी सरकार के विकास कार्यों को याद दिलाया, बल्कि 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के जरिए एक नए सामाजिक आंदोलन का आह्वान भी किया.

अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में दादरी को 'स्वाभिमान की धरती' बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाए जाने वाली घटना का जिक्र कर अपने दर्द और अपमान को जनता के बीच साझा किया. अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के समय हुए विकास कार्यों को याद दिलाया और भाजपा के दावे को दिखावा बताते हुए कहा कि लोग नोएडा आने से डरते थे, लेकिन हमने मेट्रो बनाई. आज जो लोग नए-नए कॉरिडोर का दावा कर रहे हैं, वे भूल गए कि दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की देन है."

अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जरिए एक नए सामाजिक आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा कि PDA सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव सामाजिक आंदोलन है. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली, वह हमारा दर्द नहीं समझ सकता. यह 95% शोषितों की लड़ाई है उन 5% लोगों के खिलाफ जो संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं.