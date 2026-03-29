दादरी से अखिलेश यादव का 2027 का शंखनाद, PDA को बताया 95% शोषितों की ढाल
अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक 'नकारात्मक और भेदकारी गिरोह' है.
Published : March 29, 2026 at 6:03 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार को एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने दादरी की ऐतिहासिक धरती से 'भाईचारा रैली' को संबोधित करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया. अखिलेश ने न केवल अपनी सरकार के विकास कार्यों को याद दिलाया, बल्कि 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के जरिए एक नए सामाजिक आंदोलन का आह्वान भी किया.
अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में दादरी को 'स्वाभिमान की धरती' बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाए जाने वाली घटना का जिक्र कर अपने दर्द और अपमान को जनता के बीच साझा किया. अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के समय हुए विकास कार्यों को याद दिलाया और भाजपा के दावे को दिखावा बताते हुए कहा कि लोग नोएडा आने से डरते थे, लेकिन हमने मेट्रो बनाई. आज जो लोग नए-नए कॉरिडोर का दावा कर रहे हैं, वे भूल गए कि दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की देन है."
अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जरिए एक नए सामाजिक आंदोलन का आह्वान करते हुए कहा कि PDA सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव सामाजिक आंदोलन है. उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली, वह हमारा दर्द नहीं समझ सकता. यह 95% शोषितों की लड़ाई है उन 5% लोगों के खिलाफ जो संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं.
भाजपा पर अखिलेश यादव का तीखा प्रहार
भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए अखिलेश ने कहा कि भाजपा कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक 'नकारात्मक और भेदकारी गिरोह' है. भाजपा के लोग 400 पार का नारा देकर संविधान बदलना चाहते थे, लेकिन जनता ने उन्हें 2024 में 'अंडरग्राउंड' कर दिया. उन्होंने आगाह किया कि जब तक भाजपा है, संविधान खतरे में रहेगा. यह लड़ाई अपने भविष्य को चुनने की है. 2024 में हमने इन्हें पीछे ढकेला है, अब 2027 में इन्हें सत्ता के सिंहासन से उतारना है. जो लोग गंगाजल से घर धुलवाते हैं, उन्हें जनता अब अपने झंडे उतारने पर मजबूर कर देगी.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा के लिए गौतम बुद्ध नगर हमेशा से लकी रहा है. दादरी की इस रैली से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस अब केवल जातिगत समीकरणों पर नहीं, बल्कि भाईचारे और संविधान बचाने की एक बड़ी वैचारिक लड़ाई पर है. अब देखना यह होगा कि पश्चिमी यूपी की यह 'भाईचारा' लहर 2027 में क्या रंग लाती है.
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