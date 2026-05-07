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कोलकाता पहुंचकर अखिलेश ने ममता बनर्जी से की मुलाकात, बोले, 'दीदी आप हारी नहीं'

बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश ने कोलकाता में ममता से मुलाकात की

Akhilesh Yadav
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 5:24 PM IST

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कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को कोलकाता में पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मुलाकात कर उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की.

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ममता के कालीघाट स्थित आवास पर अखिलेश का स्वागत किया.

यह बैठक सियासी लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद विपक्षी दल अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार कर रहे हैं.

ममता ने पश्चिम बंगाल चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) को मजबूत करने का संकल्प लिया है.

बताया जा रहा है कि ममता से मुलाकात में अखिलेश ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए अपने समर्थन को दोहराया.

भाजपा ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा की 207 सीट जीतकर सदन में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लिया, जिससे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया। तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में महज 80 सीट से संतोष करना पड़ा.

ये भी पढ़ें : बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता उखाड़ फेंकने वाले सुवेंदु अधिकारी को कितना जानते हैं आप? कभी दीदी का दाहिना हाथ थे

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अखिलेश यादव ममता मुलाकात
AKHILESH YADAV MEETS MAMATA

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