अखिलेश यादव के बच्चों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेका मत्था, बेटे अर्जुन और बेटी टीना ने संकट मोचन मंदिर के भी किए दर्शन
सपाध्यक्ष अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना ने काशी में विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में दर्शन कर नाव में ली सेल्फी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 12:05 PM IST
वाराणसी: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना रविवार को वाराणसी पहुंचे. वाराणसी आने के बाद इन दोनों ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही गंगा आरती का आनंद लिया और नौका विहार भी किया.
इस दौरान जौनपुर मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने इन दोनों बच्चों को बनारस घुमाया और दर्शन पूजन भी करवाया.
दोनों संकट मोचन मंदिर भी गए और विधि विधान से दर्शन पूजन करने के बाद सीधे गंगा घाट पहुंचे. जहां नाव पर सवार होकर लगभग 1 घंटे तक इन लोगों ने गंगा की लहरों पर बनारस की खूबसूरती का आनंद लिया.
इस दौरान अखिलेश की बेटी टीना नाव पर रील बनाती और सेल्फी लेती दिखाई दी.
इस बारे में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु यादव ने बताया कि रविवार की शाम दोनों वाराणसी आए थे और एक होटल में रुके उनके साथ सांसद प्रिया सरोज भी थी दोनों को रिसीव करने के बाद इन्हें लेकर हम सीधे विश्वनाथ मंदिर पहुंचे.
विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद इन लोगों ने विशेष अभिषेक भी किया और पंडितों से आशीर्वाद भी लिया.
इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इन लोगों से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही लोगों से उनकी मुलाकात हो पाई.
विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद संकट मोचन मंदिर में भी दर्शन पूजन किया और गंगा घाटों पर नाव के जरिए घाटों का भ्रमण भी किया.
इस दौरान इन लोगों ने बनारस के स्वाद को भी चखा और समाजवादी पार्टी के ही नेता मनीष यादव की मिठाई की दुकान पर पहुंच कर बनारसी पेड और रसगुल्ला का स्वाद लिया. आज सुबह भी समाजवादी पार्टी के कई नेता दोनों से मिलने के लिए होटल पहुंचे थे.