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अखिलेश यादव के बच्चों ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेका मत्था, बेटे अर्जुन और बेटी टीना ने संकट मोचन मंदिर के भी किए दर्शन

अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. ( ETV Bharat )

वाराणसी: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना रविवार को वाराणसी पहुंचे. वाराणसी आने के बाद इन दोनों ने विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही गंगा आरती का आनंद लिया और नौका विहार भी किया. इस दौरान जौनपुर मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने इन दोनों बच्चों को बनारस घुमाया और दर्शन पूजन भी करवाया. समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ अखिलेश के बेटे अर्जुन और बेटी टीना. (ईटीवी भारत) दोनों संकट मोचन मंदिर भी गए और विधि विधान से दर्शन पूजन करने के बाद सीधे गंगा घाट पहुंचे. जहां नाव पर सवार होकर लगभग 1 घंटे तक इन लोगों ने गंगा की लहरों पर बनारस की खूबसूरती का आनंद लिया. इस दौरान अखिलेश की बेटी टीना नाव पर रील बनाती और सेल्फी लेती दिखाई दी.