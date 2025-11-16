ETV Bharat / bharat

विजन इंडिया समिट: अखिलेश यादव का स्टार्टअप-संचालित विकास पर जोर, विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ दी चेतावनी

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय समाज, शासन और प्रशासन से लेकर संसाधनों तक पहुंच तक विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का सामना करता है.

Akhilesh
विजन इंडिया समिट में बोलते अखिलेश यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 10:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: विजन इंडिया शिखर सम्मेलन का पहला एडिशन आज बेंगलुरु में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के विकास पथ पर व्यापक चर्चा के लिए शिक्षाविदों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और युवा पेशेवर एक साथ इकठ्ठा हुए. योजना, विकास और उत्थान विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन की संकल्पना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की.

शिखर सम्मेलन में बोलते हुए अखिलेश यादव ने भारत के स्टार्टअप इको सिस्टम और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया. उन्होंने कहा, "हर समाधान एक स्टार्टअप है.भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और समस्याएं भी बहुत हैं. प्रत्येक चुनौती को एक नए विचार में बदला जा सकता है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है."

Vision India Summit
विजन इंडिया समिट (ETV Bharat)

विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का सामना
उन्होंने आगे कहा कि भारतीय समाज, शासन और प्रशासन से लेकर संसाधनों तक पहुंच तक विभिन्न स्तरों पर समस्याओं का सामना करता है. उन्होंने कहा, "इन चुनौतियों के लिए त्वरित और बुद्धिमान समाधानों की आवश्यकता है और स्टार्टअप उन्हें ये समाधान प्रदान कर सकते हैं."

अखिलेश ने कहा कि टेक्नोलॉजी का उद्देश्य जीवन और मानवता को बेहतर बनाना है और स्टार्टअप को वित्तीय सफलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "स्टार्टअप केवल लाभ के लिए नहीं होते. उन्हें जनहित के लिए भी काम करना चाहिए और एक समावेशी समाज में योगदान देना चाहिए."

Vision India Summit
विजन इंडिया समिट (ETV Bharat)

यादव ने एकता पर जोर दिया, विभाजनकारी राजनीति की आलोचना की और बिहार के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी. आर्थिक विषयों के साथ-साथ, अखिलेश यादव ने भारत के सामाजिक ताने-बाने से जुड़े मुद्दों पर भी बात की. वसुधैव कुटुम्बकम के दर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की पहचान स्नेह और परस्पर सम्मान के साथ रहने के विचार पर आधारित है.

बुलडोजर नीति पर जताई चिंता
उन्होंने समाज में बढ़ते विभाजन के प्रति आगाह किया और कहा कि उनका राजनीतिक दृष्टिकोण विभाजनकारी प्रवृत्तियों से दूर जाने का है. यादव ने कुछ राज्यों में इस्तेमाल की जा रही बुलडोजर नीति पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा, "बुलडोजर का अपना कोई दिमाग नहीं होता. यह चाबी और स्टीयरिंग के हिसाब से चलता है. सवाल यह है कि इस पर किसका हाथ है."

Vision India Summit
विजन इंडिया समिट (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि अदालतों ने बार-बार ऐसी कार्रवाइयों की आलोचना की है और उन्हें असंवैधानिक करार दिया है. इस बीच बिहार चुनाव परिणामों पर विचार करते हुए, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता साफ दिखाई दे रही है और महागठबंधन ने रोजगार और विकास पर केंद्रित एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है.

एक्सपर्ट्स ने क्या कहा?
एक्सपर्ट्स ने इको सिस्टम, वित्त पोषण क्षमता और खुलेपन की आवश्यकता पर चर्चा की. सुपर सेशन से पहले एक विशेषज्ञ पैनल ने स्टार्टअप्स के भविष्य और व्यापक उद्यमशीलता परिवेश पर चर्चा की. आईआईएम अहमदाबाद की प्रोफेसर रेखा जैन ने शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, "संस्थान आपको खुलेपन की संस्कृति प्रदान करते हैं, जहां आपको असफल होने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है." मेंटरक्लाउड के संस्थापक डॉ. रविशंकर गुंडलापल्ली ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाली बात फंडिंग नहीं, बल्कि वित्त पोषण क्षमता है."

Vision India Summit
विजन इंडिया समिट (ETV Bharat)

वहीं, इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकारी निदेशक जॉयदीप दत्ता रॉय ने कहा कि भारत का विशाल यूजर आधार इसके स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत करता है. उन्होंने कहा, "भारत सबसे तेजी से बढ़ते इको सिस्टम में से एक है. आकार और जनसंख्या इसकी प्रमुख ताकत हैं."

इस अवसर पर IIMA वेंचर्स के को-फाउंडर कुणाल उपाध्याय ने कहा कि विचारों को संदर्भ में निहित होना चाहिए और डीप मार्केट रिसर्च द्वारा समर्थित होना चाहिए. बता दें कि ताज बैंगलोर में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन सांसद डॉ राजीव राय ने किया और संचालन आईआईएम के प्रोफेसर एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने किया. सुपर सेशन में अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और उद्यमी कुणाल हेगड़े शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- CM फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दिया तगड़ा झटका, बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक के चेयरमैन बने उद्धव

TAGGED:

AKHILESH YADAV CALLS STARTUPS
VISION INDIA SUMMIT
VISION INDIA SUMMIT 2025
KARNATAKA
AKHILESH YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.