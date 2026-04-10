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अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले- जहां भाजपा है वहां पीड़ा है, इसलिए पीडीए का पौधा लगाने आया हूं

अखिलेश यादव जयपुर पहुंचे ( ETV Bharat Jaipur )