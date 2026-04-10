अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले- जहां भाजपा है वहां पीड़ा है, इसलिए पीडीए का पौधा लगाने आया हूं
अखिलेश यादव शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे. एयरपोर्ट पर उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला.
Published : April 10, 2026 at 4:48 PM IST
जयपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को जयपुर पहुंचे, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और उसके बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा और मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया. अखिलेश यादव ने कहा कि जहां पीड़ा है वहां पीडीए है और जहां भाजपा है वहां पीड़ा है, इसलिए पीडीए का पौधा लगाने आया हूं.
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं की एक आदत अच्छी है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, जो वादे वो करते हैं उसे पूरा नहीं करते और दोबारा उसे अपनी जुबान पर नहीं लाते हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी होगी क्या किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है? अखिलेश यादव ने कहा कि राजस्थान टूरिज्म में बहुत आगे है, राजस्थान से सटे आगरा में योगी सरकार ने घोषणा की थी कि टूरिज्म को एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे तब तो जयपुर तो उससे ज्यादा की इकोनॉमी बन सकता है. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के लोग आगे-पीछे नहीं चल रहे, सही रफ्तार नहीं बढ़ा रहे हैं, इनमें कहीं आपस में ही टकराव है और एक ही पटरी पर आमने-सामने लड़ रहे हैं.
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प्रधानमंत्री ने विश्व गुरु बनने का मौका खोया: अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सपना दिखाया था कि वो विश्व गुरु बन जाएंगे लेकिन भारत सरकार ने और भाजपा ने यह मौका खो दिया, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो इजरायल के दौरे के बाद ईरान में उतर जाते जैसा पाकिस्तान में उतरते थे तो शायद दुनिया आज विश्व गुरु के रूप में पहचानती, लेकिन अब तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान वो सब कर रहा है जो हमारे लोगों को करना चाहिए था. अखिलेश यादव ने राजस्थान दौरे को लेकर कहा कि यहां पर अच्छा माहौल है, पहले 2027 में यूपी में भाजपा को हराएंगे उसके बाद राजस्थान आएंगे.
शंकराचार्य को अपमानित कर रही है भाजपा: वहीं, शंकराचार्य को मिली जान से मारने की धमकी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे शंकराचार्य को भाजपा के लोग रोज अपमानित कर रहे हैं, अगर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में भाजपा की सरकार है और शंकराचार्य को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है.
महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रही सरकार: महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि गिनती जनगणना से होती है. 2011 की जनगणना देखना चाहिए, मोदी सरकार जनगणना के बाद आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती, जबकि महिला आरक्षण 2029 से लागू होगा. भाजपा सरकार जल्दबाजी में महिला आरक्षण लेकर आई है और अब महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है.
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चिन्हित करके काटे जा रहे हैं वोट: अखिलेश यादव ने बंगाल और उत्तर प्रदेश में SIR के मामले को लेकर कहा कि बड़े पैमाने पर चिन्हित करके वोट काटे गए हैं, अगर किसी बूथ पर भाजपा हारती है तो वहां पर वोट काटे गए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के फर्जी हस्ताक्षर से हमारे वोट काट दिए गए, जब हमने इसकी शिकायत सबूत के साथ चुनाव आयोग से की तो चुनाव आयोग ने अभी तक भी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. उन्होंने आरो लगाया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, उनमें चुनाव आयोग ने भाजपा के इशारे पर काम किया है.
नीतीश प्रधानमंत्री पद से रिटायर होते: अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथी चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद से रिटायर हों, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर रिटायर हो जाएंगे. भाजपा ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है. वहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यहां की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होतीं तो ज्यादा तरक्की होती. पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते हैं.
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