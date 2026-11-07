12 दिसंबर को अखिलेश यादव सपरिवार करेंगे रामलला के दर्शन
सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को परिवार संग अयोध्या पहुंचेंगे. यहां वह राममंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:59 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे. यहां वह राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे. उनके साथ पत्नी और सांसद डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी मौजूद रहेंगे.
रामलला के दर्शन के साथ ही अखिलेश यादव परिवार के साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे. समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने शनिवार को उनके अयोध्या दौरे की तारीख का ऐलान किया है.
पवन पांडेय के मुताबिक अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे. इस दौरान वह परिवार के साथ पूरा दिन अयोध्या में बिताएंगे. सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे. इसके बाद हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे.
अपने इस दौरे के दौरान अखिलेश यादव अयोध्या के साधुृ संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे. पवन पांडेय ने बताया कि संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम होगा.
अखिलेश ने पवन पांडेय को दी थी तारीख तय करने की जिम्मेदारी
पिछले महीने 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे. इस दौरान वह पूर्व मंत्री पवन पांडेय के पैतृक आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए थे. उस समय भी राम मंदिर में दर्शन को लेकर उनसे सवाल किया गया था.
अखिलेश यादव ने कहा था कि सैफई में केदारेश्वर धाम का निर्माण पूरा होने के बाद वह रामलला के दर्शन करने आएंगे. उन्होंने पवन पांडेय से दर्शन के लिए तारीख निकलवाने को भी कहा था। अब पवन पांडेय ने 12 दिसंबर की तारीख तय होने की जानकारी दी है.
राम मंदिर को लेकर भाजपा उठाती रही है सवाल
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अखिलेश यादव के मंदिर दर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है. भाजपा के कई नेता इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख को घेरते रहे हैं.
भाजपा नेताओं की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं पहुंचे. वहीं, अखिलेश यादव पहले भी राम मंदिर जाने की बात कह चुके थे.
अक्टूबर में अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने अपनी आगे की योजना भी स्पष्ट की थी. अब 12 दिसंबर को प्रस्तावित उनका दौरा इस लिहाज से भी चर्चा में है कि वह पहली बार पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे.