ETV Bharat / bharat

12 दिसंबर को अखिलेश यादव सपरिवार करेंगे रामलला के दर्शन

12 दिसंबर को अखिलेश यादव सपरिवार करेंगे रामलला के दर्शन. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचेंगे. यहां वह राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन करेंगे. उनके साथ पत्नी और सांसद डिंपल यादव, बेटा और बेटी भी मौजूद रहेंगे.

रामलला के दर्शन के साथ ही अखिलेश यादव परिवार के साथ हनुमानगढ़ी भी जाएंगे. समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय उर्फ पवन पांडेय ने शनिवार को उनके अयोध्या दौरे की तारीख का ऐलान किया है.

12 दिसंबर को अखिलेश यादव सपरिवार करेंगे रामलला के दर्शन. (ईटीवी भारत) पवन पांडेय के मुताबिक अखिलेश यादव 12 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेंगे. इस दौरान वह परिवार के साथ पूरा दिन अयोध्या में बिताएंगे. सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे. इसके बाद हनुमानगढ़ी में भी माथा टेकेंगे. अपने इस दौरे के दौरान अखिलेश यादव अयोध्या के साधुृ संतों और महंतों से भी मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे. पवन पांडेय ने बताया कि संतों के साथ प्रसाद ग्रहण करने का कार्यक्रम होगा. अखिलेश ने पवन पांडेय को दी थी तारीख तय करने की जिम्मेदारी पिछले महीने 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे. इस दौरान वह पूर्व मंत्री पवन पांडेय के पैतृक आवास पर आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए थे. उस समय भी राम मंदिर में दर्शन को लेकर उनसे सवाल किया गया था.