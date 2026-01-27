'भाजपा का मुकाबला सिर्फ 'दीदी' ही कर सकती हैं', बंगाल में ममता बनर्जी से मिले अखिलेश
अखिलेश यादव ने कहा कि, भाजपा का मुकाबला सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती है. उन्होंने कहा कि, भाजपा की हार पक्की है.
Published : January 27, 2026 at 5:19 PM IST
कोलकाता: समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पर हमला बोला. बता दें कि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ राज्य सचिवालय नबन्ना में लंबी बैठक की.
मंगलवार दोपहर करीब एक घंटे तक बंद कमरे में चली बैठक के बाद पत्रकारों के सामने अखिलेश यादव का भाजपा और केंद्रीय चुनाव आयोग पर कड़ा हमला राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मायने रखता है. उनके बयान का मुख्य विषय ममता बनर्जी के लिए उनका अटूट समर्थन और भाजपा की कड़ी निंदा करते हुए उन पर साजिश का आरोप लगाना था.
अखिलेश यादव ने कहा कि, मौजूदा राजनीतिक हालात में ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ मुख्य चेहरा हैं. उन्होंने कहा कि, पूरे देश में एक ममता बनर्जी ही हैं, जो भाजपा से आंख में आंख डालकर लड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि, ममता बनर्जी जिस हिम्मत से लड़ रही हैं, वही भाजपा का सामना करने का एकमात्र तरीका है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इसी संघर्ष से भाजपा को हराना मुमकिन है.
अखिलेश यादव के आज के हमले का मेन फोकस राज्य में चल रहे एसआईआर प्रोसेस और निर्वाचन आयोग की भूमिका थी. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले लोगों को जानबूझकर गुमराह करने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है. अखिलेश ने कहा कि, चुनाव आयोग का मुख्य जिम्मेदारी वोटर टर्नआउट बढ़ाना और लिस्ट में नए वोटर्स को शामिल करना है. जब भी चुनाव होता है, आयोग ज्यादा लोगों को वोट देने के लिए बढ़ावा देने के लिए कैंपेन चलाता है. लेकिन यहां इसका उल्टा हो रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने निर्वाचन आयोग और भाजपा मिलकर वोटर लिस्ट से आम लोगों के नाम हटाने की साजिश कर रही है. उन्होंने इस प्रक्रिया की तुलना NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स) से की. उन्होंने कहा कि, एसआईआर की आड़ में, एनआरसी की तरह आम लोगों को परेशान किया जा रहा है. उनका मकसद वोटर्स की मदद करना नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में वोट हटाना है.
अखिलेश यादव ने कहा कि, सेंट्रल एंजेसियों पर हमला बोलते हुए कहा कि, शायद देश में SIR के नाम पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशान किसी को नहीं किया गया होगा. उन्होंने कहा कि, ममता बनर्जी ने ईडी को हरा दिया है. उन्होंने भाजपा का नाम लिए बिना मजाकिया अंदाज में कहा कि, वे पेन ड्राइव वाली घटना का दर्द नहीं भूल सकते.
बंगाल की सांस्कृतिक और विरासत का जिक्र करते हुए, अखिलेश यादव ने भाजपा को एक बाहरी और बांटने वाली ताकत बताया. उन्होंने कहा, बंगाल के लोग रवींद्रनाथ टैगोर के गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं. यहां की हवा में एक अनोखी मिठास और भाईचारा है, जो हमारे देश की असली पहचान है.
उनके मुताबिक, भाजपा बांटने वाली राजनीति करती है, वे नफरत फैलाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग उस नफरत को नकार देंगे. उन्होंने कहा कि, लोग राजनीति में बंटवारा करना चाहते हैं, वे बंगाल में कामयाब नहीं होंगे. आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों का अंदाजा लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की हार पक्की है.
उन्होंने कहा कि, भाजपा की लड़ाई अब जीतने की नहीं, बल्कि इज्ज़त से हारने की है. वे सोच रहे हैं कि इज्ज़त से कैसे हारें. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि, बंगाल के लोग ममता बनर्जी के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चुनेंगे. उनके मुताबिक, आखिरकार सेक्युलर ताकतें और मेलजोल की राजनीतिक ही जीतेगी.
अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी वोटों में हेरफेर करके ऐसा ही किया था. हालांकि, अखिलेश ने कहा कि बंगाल की धरती भाजपा की बांटने वाली राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी और 'दीदी' (ममता बनर्जी) के नेतृत्व में बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा.
