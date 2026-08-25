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BJP के मंत्रियों और विधायकों ने बाढ़ प्रभावितों को घटिया राहत सामग्री बांटी: अखिल गोगोई

अखिल गोगोई ने मांग की कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को 48 घंटे के अंदर 35,000 रुपये दिए जाएं.

Akhil Gogoi gives Assam govt 48 hours to clear pending flood relief, threatens march to Guwahati
अखिल गोगोई (Photo Credit / Raijor Dal FB Account)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 6:26 PM IST

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गुवाहाटी: पूर्वी असम के तीन जिलों में आई भयानक बाढ़ ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं और कई लोग बेघर हो गए. शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव और गोलाघाट जैसे प्रभावित इलाकों में लोग सामान्य जीवन में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

इस बीच, रायजोर दल के अध्यक्ष और विधायक अखिल गोगोई ने मंगलवार को शिवसागर शहर के बोर्डिंग प्लेग्राउंड में एक बड़ी जनसभा की और लोगों को तुरंत राहत देने की मांग की.

रायजोर दल के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में, अखिल गोगोई ने अपने संबोधन में बाढ़ राहत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि कमीशन के नाम पर, सत्तारूढ़ मंत्रियों और विधायकों ने बाढ़ प्रभावितों को घटिया राहत सामग्री बांटी.

अखिल गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपये की राहत राशि जारी करने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी. इसके बावजूद 36 दिन बाद भी यह राशि नहीं मिली है.

उन्होंने मांग की कि बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को 48 घंटे के अंदर (27 अगस्त तक) 35,000 रुपये दिए जाएं, नहीं तो वे उसी दिन उपायुक्त कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि अगर बाढ़ राहत के पैसे का मुद्दा तुरंत हल नहीं हुआ तो वे अपनी रैली गुवाहाटी ले जाएंगे.

शिवसागर में हुई रायजोर दल की रैली में पार्टी और हर वर्ग के लोग मौजूद थे.

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