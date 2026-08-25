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BJP के मंत्रियों और विधायकों ने बाढ़ प्रभावितों को घटिया राहत सामग्री बांटी: अखिल गोगोई

अखिल गोगोई ( Photo Credit / Raijor Dal FB Account )

गुवाहाटी: पूर्वी असम के तीन जिलों में आई भयानक बाढ़ ने कई जिंदगियां तबाह कर दी हैं और कई लोग बेघर हो गए. शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव और गोलाघाट जैसे प्रभावित इलाकों में लोग सामान्य जीवन में वापस आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. इस बीच, रायजोर दल के अध्यक्ष और विधायक अखिल गोगोई ने मंगलवार को शिवसागर शहर के बोर्डिंग प्लेग्राउंड में एक बड़ी जनसभा की और लोगों को तुरंत राहत देने की मांग की. रायजोर दल के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में, अखिल गोगोई ने अपने संबोधन में बाढ़ राहत के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि कमीशन के नाम पर, सत्तारूढ़ मंत्रियों और विधायकों ने बाढ़ प्रभावितों को घटिया राहत सामग्री बांटी.