अखाड़ा परिषद ने विवाद के लिए प्रयागराज मेला प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, शंकराचार्य से हठ छोड़ने की अपील

महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि प्रयागराज में प्रशासन की गलती थी, लेकिन स्नान के नियम कानून भी सब मानते हैं. इसमें सबसे दुखद घटना ये है कि पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मौजूद साधु संतों और वेदपाठी ब्राह्मणों को पीटा. हमने इस मारपीट का विरोध किया है. साथ ही मांग की है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने संतों को पीटा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस दुखद घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज मेला प्रशासन को ठहराया गलत: शिखा सनातन का प्रतीक है, इसलिए शिखा पड़कर खींचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. महंत रविंद्र पुरी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी आग्रह किया कि उन्हें भी अब जिद छोड़ देनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

हरिद्वार: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रकरण पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मेला प्रशासन के अधिकारियों को गलत ठहराया है. हरिद्वार में महंत रविंद्र पुरी ने बयान दिया कि मेले में व्यवस्था का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारियों ने ब्रह्मचारियों और संतों को पीटा और उनकी शिखा पड़कर खींचा गया. ये दृश्य विचलित करने वाला है.

शंकराचार्य से भी हठ छोड़ने की अपील: रविंद्र पुरी ने कहा कि-

ब्राह्मणों की शिखा सनातनियों का प्रतीक है. शिखा खींखकर यदि मारा पीटा जाएगा, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भी हठधर्म नहीं करना चाहिए और अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए. उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.

-महंत रविंद्र पुरी, अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद-

18 जनवरी से धरने पर हैं शंकराचार्य: जब से प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठे हैं, तब से तमाम संगठन उनके समर्थन में उतर आए हैं. साधु संत भी दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं. कई बड़े संतों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बयान दिया, तो कई उनके समर्थन में भी बोलते नजर आ रहे हैं. अपनी मांग पर अड़े शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना जारी है. हरिद्वार में तो कई संगठनों ने उनके समर्थन में विरोध मार्च निकाला और धरना दिया. यहां तक कि कुछ नेताओं ने तो अपना मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया. इन सबके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बयान भी सामने आया है.

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया पद से इस्तीफा, हुए सस्पेंड: इस घटना की आंच उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक हलकों तक में पहुंच गई है. गणतंत्र दिवस के दिन बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि UGC के नए कानून और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की पिटाई से आहत होकर इस्तीफा दिया है. सोमवार शाम को अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए हड़कंप मचा दिया था. शासन ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित करते हुए मंडलायुक्त बरेली को जांच सौंप दी है. जांच के दौरान अलंकार DM कार्यालय शामली से संबद्ध रहेंगे.

गौरतलब है कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान को लेकर शंकराचार्य और माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद हो गया था. तब से नाराज शंकराचार्य धरने पर हैं. प्रशासन द्वारा उन्हें मान्यता न देने और संगम स्नान से रोकने के विरोध में, वह 26 जनवरी को भी अपनी वैनिटी वैन में धरने पर रहे.

