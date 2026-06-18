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आकाश डेलिसन के शव का तीन महीने बाद अंतिम संस्कार किया गया, हत्या के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

आकाश डेलिसन के शव का तीन महीने बाद अंतिम संस्कार किया गया ( ETV Bharat )

मदुरै: तमिलनाडु में मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल (GRH) की शवगृह में करीब 101 दिन रहने के बाद, 26 साल के आकाश डेलिसन के शव का बुधवार, 17 जून को अंतिम संस्कार कर दिया गया. जिले के थाथनेरी श्मशान घाट पर भारी पुलिस सुरक्षा और माता-पिता के मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया. खबर के मुताबिक, पुलिस 17 जून को आकाश डेलिसन के शव को कब्जे में लेने पहुंची थी. इस दौरान आकाश के परिवार वालों ने एतराज जताया. ऐसे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एक गाड़ी में ले गई. इसके बाद, आकाश डेलिसन की बॉडी का मदुरई जिले के थाथनेरी में इलेक्ट्रिक श्मशान घाट पर उसके परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया. शिवगंगा जिले के मानामदुरै के कृष्णराजपुरम इलाके के अनुसूचित जाति के युवक आकाश डेलिसन को पुलिस ने 6 मार्च को दो लोगों की दरांती से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान, कथित तौर पर भागने की कोशिश करते समय आकाश के पैर में फ्रैक्चर हो गया था. उसका मदुरै राजाजी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था. हालांकि, इलाज असफल साबित हुआ और 8 मार्च को आकाश डेलिसन की मौत हो गई. अपनी मौत से पहले, आकाश डेलिसन ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया था कि पुलिस ने उसका पैर तोड़ दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर लगभग 28 जगहों पर चोटों के निशान थे. माता-पिता, रिश्तेदारों और सामुदायिक संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश डेलिसन की मौत पुलिस की मारपीट से हुई. उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल 16 पुलिसवालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए. इसके बाद, 9 मार्च को केस CBCID जांच को ट्रांसफर कर दिया गया. छह पुलिसवालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, और एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर समेत सभी छह को सस्पेंड कर दिया गया. इस बीच, हाई कोर्ट मदुरै बेंच ने आकाश डेलिसन की मौत का स्वत: संज्ञान लिया. आकाश के बयान के आधार पर, जज ने 13 मार्च को CBCID को मर्डर और एससी, एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया.