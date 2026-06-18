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आकाश डेलिसन के शव का तीन महीने बाद अंतिम संस्कार किया गया, हत्या के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार

पुलिस 17 जून को आकाश डेलिसन के शव को कब्जे में लेने पहुंची थी. इस दौरान आकाश के परिवार वालों ने एतराज जताया.

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आकाश डेलिसन के शव का तीन महीने बाद अंतिम संस्कार किया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 3:13 PM IST

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मदुरै: तमिलनाडु में मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल (GRH) की शवगृह में करीब 101 दिन रहने के बाद, 26 साल के आकाश डेलिसन के शव का बुधवार, 17 जून को अंतिम संस्कार कर दिया गया. जिले के थाथनेरी श्मशान घाट पर भारी पुलिस सुरक्षा और माता-पिता के मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया.

खबर के मुताबिक, पुलिस 17 जून को आकाश डेलिसन के शव को कब्जे में लेने पहुंची थी. इस दौरान आकाश के परिवार वालों ने एतराज जताया. ऐसे में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर एक गाड़ी में ले गई.

इसके बाद, आकाश डेलिसन की बॉडी का मदुरई जिले के थाथनेरी में इलेक्ट्रिक श्मशान घाट पर उसके परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया. शिवगंगा जिले के मानामदुरै के कृष्णराजपुरम इलाके के अनुसूचित जाति के युवक आकाश डेलिसन को पुलिस ने 6 मार्च को दो लोगों की दरांती से हत्या करने के मामले में गिरफ्तार किया था.

जांच के दौरान, कथित तौर पर भागने की कोशिश करते समय आकाश के पैर में फ्रैक्चर हो गया था. उसका मदुरै राजाजी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा था. हालांकि, इलाज असफल साबित हुआ और 8 मार्च को आकाश डेलिसन की मौत हो गई.

अपनी मौत से पहले, आकाश डेलिसन ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को बताया था कि पुलिस ने उसका पैर तोड़ दिया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर लगभग 28 जगहों पर चोटों के निशान थे.

माता-पिता, रिश्तेदारों और सामुदायिक संगठन के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि आकाश डेलिसन की मौत पुलिस की मारपीट से हुई. उन्होंने मांग की कि इसमें शामिल 16 पुलिसवालों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए.

इसके बाद, 9 मार्च को केस CBCID जांच को ट्रांसफर कर दिया गया. छह पुलिसवालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए, और एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर समेत सभी छह को सस्पेंड कर दिया गया.

इस बीच, हाई कोर्ट मदुरै बेंच ने आकाश डेलिसन की मौत का स्वत: संज्ञान लिया. आकाश के बयान के आधार पर, जज ने 13 मार्च को CBCID को मर्डर और एससी, एसटी (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया.

इस मामले के संबंध में 11 व्यक्तियों से पूछताछ की गई
मानामदुरै डीएसपी राजा, पुलिस निरीक्षक दिलीपन (थिरुपुवनम) और कुमारवेल पांडियन (मानमदुरै), सब-इंस्पेक्टर गुहान, हेड कांस्टेबल देवेंद्रन, पुलिसकर्मी इरुलप्पन, कालीस्वरन, महेंद्रन और मुथुपंडी और जिला एसपी की विशेष शाखा के सब-इंस्पेक्टर मुथुराजा और हेड कांस्टेबल मुनीसकुमार से पूछताछ की गई.

इस बीच, आकाश के माता-पिता और रिश्तेदारों ने दृढ़ता से कहा कि वे अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेंगे और शव तभी स्वीकार करेंगे जब इसमें शामिल सभी 16 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए चेन्नई सचिवालय में कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की थी.

जबकि आकाश डेलिसन का शव पिछले 3 महीनों से मदुरै जीएच में रखा गया था, उसके पिता राजेशकन्नन ने हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में एक याचिका दायर की, जिसमें 50 लाख रुपये मुआवजे और इसमें शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की.

जब 15 जून को हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में केस की सुनवाई हुई, तो जज ने कहा कि अगर उस दिन शाम 5 बजे तक आकाश की बॉडी नहीं ली गई, तो पुलिस को खुद बॉडी को अंतिम संस्कार का आदेश दिया जाएगा.

लेकिन, उस दिन तक आकाश डेलिसन के माता-पिता और रिश्तेदार शव लिए बिना मनामदुरई ओल्ड बस स्टैंड के पास अपना प्रदर्शन करते रहे. इसलिए, जज ने मदुरई जिला कलेक्टर, कॉर्पोरेशन कमिश्नर और अस्पताल डीन को आकाश की बॉडी अपने कब्जे में लेने और उसे इज्जत से अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया.

जब पुलिस 17 जून आकाश डेलिसन की बॉडी अपने कब्जे में लेने पहुंची, तो उसके परिवार वालों ने विरोध जताया. इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, आकाश डेलिसन की बॉडी का मदुरई जिले के थाथनेरी में इलेक्ट्रिक श्मशान घाट पर उसके परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया.

इस दौरान, आकाश की मां रोते हुए बोली, "तुम सबमें आकाश डेलिसन के कातिलों को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है. मेरे बेटे को मारने वाला हर कोई बर्बाद होगा. उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को इसका नतीजा जरूर भुगतना होगा." उनके दुख ने देखने वालों की आंखों में आंसू ला दिए.

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