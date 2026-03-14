ETV Bharat / bharat

हवाई सफर का झटका! Akasa Air ने बढ़ाया किराया, कल से टिकट बुक करना पड़ेगा इतना महंगा

पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, अकासा एयर 15 मार्च से हवाई टिकटों पर ₹199-₹1300 फ्यूल सरचार्ज लगाएगी.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय विमानन क्षेत्र में यात्रा अब महंगी होने वाली है. देश की सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन, अकासा एयर ने घोषणा की है कि वह 15 मार्च 2026 से अपनी सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 'फ्यूल सरचार्ज' लागू करेगी. यह निर्णय जेट ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के बाद लिया गया है.

कितना बढ़ेगा किराया?
अकासा एयर के आधिकारिक बयान के अनुसार, यात्रियों को अब प्रति टिकट 199 रुपये से लेकर 1,300 रुपये तक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा. यह शुल्क उड़ान की दूरी और समय के आधार पर तय किया जाएगा. यह नया नियम 15 मार्च 2026 की रात 00:01 बजे से होने वाली सभी नई बुकिंग्स पर लागू होगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?
एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में विमान ईंधन की कीमतों में अचानक और भारी वृद्धि हुई है. विमानन उद्योग में परिचालन लागत का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 40%) ईंधन पर खर्च होता है. कंपनी ने कहा, "ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर हमारी परिचालन लागत पर पड़ रहा है, जिसे संतुलित करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है."

अन्य एयरलाइंस भी रेस में शामिल
अकासा एयर अकेली ऐसी कंपनी नहीं है जिसने किराए में बढ़ोतरी की है. इससे पहले इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी प्रमुख एयरलाइंस भी फ्यूल सरचार्ज लागू करने की घोषणा कर चुकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि अन्य छोटी एयरलाइंस भी जल्द ही इसी राह पर चल सकती हैं, जिससे आने वाले छुट्टियों के सीजन में हवाई यात्रा आम आदमी की जेब पर भारी पड़ेगी.

यात्रियों पर असर

  • पुरानी बुकिंग: जिन यात्रियों ने 15 मार्च से पहले टिकट बुक कर लिए हैं, उन पर इस सरचार्ज का कोई असर नहीं पड़ेगा.
  • लंबी दूरी की उड़ानें: अंतरराष्ट्रीय और लंबी दूरी की घरेलू उड़ानों पर अधिकतम 1,300 रुपये का बोझ बढ़ेगा.
  • शॉर्ट रूट: छोटी दूरी की उड़ानों (जैसे दिल्ली-जयपुर या मुंबई-पुणे) पर न्यूनतम 199 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

अकासा एयर ने यह भी कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और यदि भविष्य में ईंधन की कीमतों में कमी आती है, तो इस सरचार्ज की समीक्षा की जाएगी. फिलहाल, अगर आप आने वाले महीनों में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आज रात 12 बजे से पहले टिकट बुक करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- सिर्फ खाना पकाना ही नहीं, इन 10 कामों के लिए भी जरूरी है LPG; सप्लाई रुकी तो मचेगा हाहाकार

TAGGED:

TRAVEL COSTS RISE
AKASA AIR FUEL SURCHARGE
PRICE HIKE ALERT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.