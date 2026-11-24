अकाली दल-बीजेपी गठबंधन की संभावना, अमित शाह-सुखबीर बादल करेंग प्रेस कॉन्फ्रेंस
अकाली दल-बीजेपी गठबंधन ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव हारने से पहले दस साल तक पंजाब में सत्ता संभाली थी.
Published : November 24, 2026 at 12:10 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी और अकाली दल अगले साल होने वाले राज्य चुनावों के लिए मंगलवार को अपने गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जल्द ही नई दिल्ली में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. दोनों पार्टियां लंबे समय से साथी रही हैं, लेकिन 2020 में अकाली दल ने उस समय लाए गए तीन कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति जताते हुए गठबंधन छोड़ दिया था. केंद्र सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया है.
Delhi | Union Home Minister Amit Shah, BJP National President Nitin Nabin, and Shiromani Akali Dal President Sardar Sukhbir Singh Badal will jointly address a press conference today at around 1 PM at BJP HQ. https://t.co/wTdqwgFjY7— ANI (@ANI) November 24, 2026
अकाली दल-बीजेपी गठबंधन ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव हारने से पहले दस साल तक पंजाब में सत्ता संभाली थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में लौटी. 2022 में आप (AAP) ने राज्य में जीत हासिल की और अकाली दल और बीजेपी, जिन्होंने अलग-अलग चुनाव लड़ा था हार गए.
इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पंजाब यूनिट ने सोमवार को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी स्टेट इलेक्शन कमेटी की घोषणा की. स्टेट प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों 16 सदस्यों वाली कमेटी के हेड हैं, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट शामिल हैं.
कमेटी में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मनप्रीत बादल, राज्यसभा सांसद और सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज तरुण चुघ, पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा, सुनील जाखड़, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया और श्वेत मलिक शामिल हैं.
पार्टी ने नेशनल जनरल सेक्रेटरी, स्टेट इंचार्ज और राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया, स्टेट को-इंचार्ज वीरेंद्र सचदेवा और स्टेट को-इंचार्ज और राज्यसभा सांसद डॉ. अलका गुर्जर को कमेटी में स्पेशल इनवाइटी बनाया है. यह घोषणा ढिल्लों ने 23 नवंबर को एक ऑफिशियल बयान जारी करके की.
स्टेट इलेक्शन कमेटी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल तैयारियां तेज कर रही है. पार्टी ने हाल ही में अपनी स्टेट मेनिफेस्टो कमेटी और राज्य सह-प्रभारी कमेटी बनाने की घोषणा की थी.
इसमें पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट अविनाश राय खन्ना और पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ को उनके अपने-अपने चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था. पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों के साइन से जारी ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक, कमेटियों को पार्टी का इलेक्शन रोडमैप बनाने और मौजूदा सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक व्यापक आरोप पत्र तैयार करने का काम सौंपा गया है.