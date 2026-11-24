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अकाली दल-बीजेपी गठबंधन की संभावना, अमित शाह-सुखबीर बादल करेंग प्रेस कॉन्फ्रेंस

अकाली दल-बीजेपी गठबंधन की संभावना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पंजाब में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में बीजेपी और अकाली दल अगले साल होने वाले राज्य चुनावों के लिए मंगलवार को अपने गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जल्द ही नई दिल्ली में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. दोनों पार्टियां लंबे समय से साथी रही हैं, लेकिन 2020 में अकाली दल ने उस समय लाए गए तीन कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति जताते हुए गठबंधन छोड़ दिया था. केंद्र सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया है.

अकाली दल-बीजेपी गठबंधन ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव हारने से पहले दस साल तक पंजाब में सत्ता संभाली थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में लौटी. 2022 में आप (AAP) ने राज्य में जीत हासिल की और अकाली दल और बीजेपी, जिन्होंने अलग-अलग चुनाव लड़ा था हार गए. इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पंजाब यूनिट ने सोमवार को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी स्टेट इलेक्शन कमेटी की घोषणा की. स्टेट प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों 16 सदस्यों वाली कमेटी के हेड हैं, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट शामिल हैं.