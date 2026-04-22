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सांसद अमृतपाल सिंह का NSA खत्म, अजनाला केस में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कोर्ट में पेशी

अमृतसर (पंजाब): असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) अब खत्म हो गया है. इसके साथ ही, उन्हें अदालत के सामने पेश करने और उनसे पूछताछ करने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में 23 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजनाला की अदालत में पेश किया जाएगा.

इस बारे में वकील रितुराज सिंह संधू के मुताबिक गुरुवार को सांसद अमृतपाल सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजनाला की कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह पेशी अजनाला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 39 के संबंध में की जा रही है. यह कार्रवाई तब संभव हो पाई है जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अमृतपाल सिंह को असम में रहते हुए ही जांच में शामिल करने की अनुमति दी गई है.

वहीं डीएसपी स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम असम की डिब्रूगढ़ जेल पहुंच गई है. यह टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी के दौरान अमृतपाल सिंह का रिमांड लेने की कोशिश करेगी, ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके. बाकी साथी पहले ही जांच में शामिल हो चुके हैं.