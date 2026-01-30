ETV Bharat / bharat

अजित पवार की विरासत संभालेंगी उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, कल ले सकती हैं उपमुख्यमंत्री पद की शपथ

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार हैं.

SUNETRA PAWAR BE DEPUTY CM
अजित पवार और सुनेत्रा पवार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 8:12 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबईः अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार के असामयिक निधन के बाद पार्टी ने उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है. सूत्रों के मुताबिक, शनिवार को एनसीपी विधायक दल की बैठक में उन्हें औपचारिक रूप से अपना नेता चुना जाएगा, जिसके बाद दोपहर में उनका शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है.

कैसे हुई थी मौत

बता दें कि बुधवार 28 जनवरी की सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार का चार्टर प्लेन क्रैश हो गया था. इस हादसे में अजित पवार समेत कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक अजित पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे. घटना के बाद पूरा चार्टर्ड विमान खेत में पूरी तरह से जल गया था. विमान हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.

SUNETRA PAWAR BE DEPUTY CM
उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन क्रैश. (ANI)

महाराष्ट्र की राजनीति के 'दादा'

अजित अनंतराव पवार, जिन्हें उनके समर्थक "दादा" (बड़े भाई) कहते थे. अजित पवार का जन्म 22 जुलाई, 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के देवलाली प्रवरा में हुआ था. अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं. अनंतराव पवार वी. शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे. अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई थी. उनके दो बेटे हैं, जय और पार्थ पवार.

SUNETRA PAWAR BE DEPUTY CM
अजित पवार. (File) (ANI)

अजित पवार के उत्तराधिकारी पर मंथन

एनसीपी अजित पवार की पार्टी के 41 विधायक हैं. सूत्रों के अनुसार इनमें से ज्यादातर विधायक अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम और पार्टी प्रमुख बनाने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक 30 जनवरी को एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल पटेल, छगन भुजबल और अन्य ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की थी और उनको डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया था. मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए तैयार हो गयी है.

इसे भी पढ़ेंः

Last Updated : January 30, 2026 at 8:31 PM IST

TAGGED:

SUNETRA PAWAR
MAHARASHTRA DEPUTY CM
AJIT PAWAR
सुनेत्रा पवार
SUNETRA PAWAR BE DEPUTY CM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.