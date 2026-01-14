अजित पवार की सलाहकार कंपनी में क्राइम ब्रांच ने दी दस्तक, पुणे में BJP से अलग चुनाव लड़ रही NCP
पुणे Crime Branch की एक टीम 'डिजाइन बॉक्स' के पुणे कार्यालय पहुंची. यह कंपनी अजीत पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा से जुड़ी हुई है.
पुणे: नगर निगम चुनावों का प्रचार अभियान समाप्त हो गया है. 15 जनवरी को मतदान होना है. इसी बीच, पुणे पुलिस की अपराध शाखा (Crime Branch) की एक टीम मंगलवार की शाम 'डिजाइन बॉक्स' के पुणे कार्यालय पहुंची. यह कंपनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के राजनीतिक सलाहकार नरेश अरोड़ा से जुड़ी हुई है.
इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गयी. बता दें कि अजीत पवार ने पुणे नगर निगम चुनावों में भाजपा को चुनौती दी है.
इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति गरमा गई है. अजित पवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. पुणे पुलिस और नरेश अरोड़ा ने भी इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उन्होंने पुलिस का पूरा सहयोग किया है और वे नरेश अरोड़ा के साथ खड़े हैं. पुणे पुलिस ने स्पष्ट किया कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर वहां गए थे. नरेश अरोड़ा ने भी इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया.
पूरा सहयोग दिया गया- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि इस प्रक्रिया में कोई भी आपत्तिजनक बात या अनियमितता नहीं पाई गई. उन्होंने कहा- "मंगलवार को क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था 'डिजाइन बॉक्स' के पुणे कार्यालय में जानकारी जुटाने के उद्देश्य से पहुंचे थे. संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई इस प्रक्रिया के दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई और पूरा सहयोग दिया गया."
अजित पवार ने कहा- "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि इस पूरे मामले में पार्टी नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था 'डिजाइन बॉक्स' के साथ मजबूती से खड़ी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कानून का सम्मान करती है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग करने में विश्वास रखती है. इस मामले में भी संबंधित एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया गया है."
नियमित प्रक्रिया के तहत जानकारी जुटाई गई
राकांपा (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा "नरेश अरोड़ा और उनकी संस्था 'डिजाइन बॉक्स' के पुणे कार्यालय के संबंध में अनावश्यक अटकलें फैलाई जा रही हैं. सच्चाई यह है कि संबंधित एजेंसियों ने एक नियमित प्रक्रिया के तहत जानकारी जुटाई थी और इसमें पूरा सहयोग दिया गया. इस प्रक्रिया में कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है."
पुणे पुलिस का स्पष्टीकरण
इस मामले में पुणे पुलिस ने स्पष्ट किया पुणे आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में एक स्थान पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. इसकी पुष्टि करने के लिए, एक अधिकारी और दो पुलिसकर्मियों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया. उसके बाद, टीम वहां से चली गई.
पुलिस क्यों आयी थी, पता नहीं
नरेश अरोड़ा ने बताया कि मंगलवार शाम को क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी पुणे स्थित 'डिज़ाइन बॉक्स' (Design Box) कार्यालय में आए थे. उस समय कार्यालय का कोई वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद नहीं था. पुलिस ने वहां मौजूद कर्मचारियों से बात की. उन्होंने यह जानकारी जुटाने की कोशिश की कि यहां किस तरह का काम होता है, काम कैसे किया जाता है और वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए क्या काम करते हैं. कर्मचारियों ने उन्हें जानकारी उपलब्ध करा दी.
अरोड़ा ने कहा- "अजित पवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और हम लोग वहीं गए हुए थे. हमें पता चला कि उनके (पुलिस) पास किसी तरह की शिकायत थी और वे उसी शिकायत के आधार पर जांच करने आए थे. हम पिछले ढाई-तीन साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और हमने उस बारे में पुलिस को जानकारी दी है. शिकायत क्या थी, इसके बारे में अभी भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है."
