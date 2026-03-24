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Ajit Pawar Plane Crash: बेंगलुरु में 'ज़ीरो FIR' दर्ज, आपराधिक साजिश का आरोप

अजित पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार की शिकायत पर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

Ajit Pawar plane crash Zero FIR Filed In Bengaluru Rohit Pawar Alleges Criminal Conspiracy
अजित पवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 24, 2026 at 10:05 PM IST

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बेंगलुरु: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत के संबंध में बेंगलुरु में 'ज़ीरो FIR' दर्ज की गई है. अजित पवार के भतीजे और NCP (SP) विधायक रोहित पवार की शिकायत पर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्लेन क्रैश के पीछे बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश थी.

रोहित पवार ने शिकायत में आरोप लगाया है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश है. साथ ही सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है.

रोहित पवार ने अपनी शिकायत में कहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की रिपोर्ट में कहा गया था कि एयरक्राफ्ट उड़ान के लिए फिट नहीं था. एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए किया जा रहा था, जबकि उसका इंजन लगभग खत्म होने वाला था. रिकॉर्ड में उड़ान के घंटे कम दिखाए गए थे. असल में, एयरक्राफ्ट 8,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुका था. रोहित पवार ने आरोप लगाया कि चीफ पायलट सुमित कपूर शराबी थे और उनका लाइसेंस पहले भी निलंबित हो चुका था.

शिकायत में कहा गया है कि उस समय दृश्यता की सीमा (Visibility) कम से कम 5 किमी होनी चाहिए थी, लेकिन एयरक्राफ्ट को लैंड करने दिया गया, जबकि दृश्यता सिर्फ 2-3 किमी थी. आखिरी समय में, सुरक्षित रनवे को छोड़ दिया गया और खतरनाक 'टेबलटॉप' रनवे का इस्तेमाल किया गया. प्लेन क्रैश होने से पहले, को-पायलट चिल्लाया 'ओह शिट', लेकिन चीफ पायलट बिना कोई इमरजेंसी मैसेज भेजे चुप रहा. इससे शक होता है कि वह नशे में था या जानबूझकर चुप था. रोहित पवार ने अपनी शिकायत में मांग की है कि यह सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है. जांच के अलावा पूरी आपराधिक साजिश की भी जांच होनी चाहिए.

शिकायत करने में देरी को लेकर रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों से संपर्क किया था, लेकिन कहीं भी शिकायत स्वीकार नहीं की गई, इसलिए उन्हें जीरो FIR दर्ज कराने के लिए हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन जाना पड़ा.

बता दें, 28 जनवरी 2026 को मुंबई से बारामती जा रहा एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी.

यह भी पढ़ें- विधायक रोहित पवार ने अजित पवार के विमान हादसे की आपराधिक जांच की मांग की

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