ETV Bharat / bharat

रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल, विस्तृत जांच की मांग की

अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने अपने चाचा से जुड़े प्लेन क्रैश पर सवाल उठाए और इसकी विस्तृत जांच की मांग की.

Ajit Pawar plane crash was not an accident but an ambush
रोहित पवार, विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने मंगलवार को प्लेन क्रैश पर कई सवाल उठाए, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और उनके चाचा अजित पवार की मौत हो गई थी.

कर्जत-जामखेड़ सीट से सांसद रोहित पवार ने सरकारी एजेंसियों से इस हादसे की पूरी जांच करने की अपील की. ​​एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कहा कि अजित पवार की अचानक मौत ने लोगों के मन में कई ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं.

उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को पश्चिमी महाराष्ट्र के बारामती में हुए क्रैश की विस्तृत विश्लेषण पेश करते हुए कहा, "यह यकीन करना मुश्किल था कि अजित दादा (अजित पवार) अब हमारे बीच नहीं हैं. भले ही वह आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी."

रोहित ने एयरक्राफ्ट चलाने वाली एविएशन कंपनी की भी आलोचना की और पूरी जांच की मांग की. उन्होंने कहा, "अगर सरकारी एजेंसियां ​​सही जांच करें, तो क्रैश के पीछे का रहस्य जल्द ही सामने आ जाएगा."

घटनाओं की टाइमलाइन बताई गई
रोहित ने अपनी टीम से मिली जानकारी के आधार पर उस दिन की घटनाओं की टाइमलाइन शेयर की. उनके मुताबिक, क्रू सुबह 7.02 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद पायलट ने सुबह 7.03 बजे बारामती में विजिबिलिटी की स्थिति देखने के लिए कॉल किया.

पवार ने दावा किया कि कथित तौर पर सुबह 7.10 बजे क्लियरेंस दिया गया था. उन्होंने कहा कि एनसीपी चीफ अजित पवार सुबह 7.50 बजे पहुंचे, और एयरक्राफ्ट ने सुबह 8.10 बजे टेक ऑफ करने से पहले सुबह 7.56 बजे मुंबई एयरपोर्ट से संपर्क किया.

रोहित ने यह भी दावा किया कि एयरक्राफ्ट कथित तौर पर सुबह 8.22 बजे लोनावाला, 8.25 बजे पुणे, 8.30 बजे यावत और 8.32 बजे सुपे पहुंचा. विधायक ने आगे दावा किया कि माना जा रहा है कि क्रैश सुबह 8.43 से 8.45 के बीच हुआ. रोहित के मुताबिक, अजित पवार के घायल होने की खबर सुबह करीब 9 बजे सामने आई, जिसके बाद करीब 9.45 बजे उनकी मौत की खबर आई.

तकनीकी बातों पर सवाल
तकनीकी चिंताओं पर जोर देते हुए, रोहित ने कहा कि क्रैश में शामिल लियरजेट एयरक्राफ्ट 51,000 फीट तक उड़ सकता था और उसे उड़ान से पहले सख्ती से जांच की जरूरत थी. उन्होंने सवाल किया कि क्या टेक-ऑफ से पहले जरूरी जांच की गई थी और जांच के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच करने की मांग की. उन्होंने हादसे से दो दिन पहले एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के बारे में भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि उसने मुंबई-सूरत-मुंबई रूट पर उड़ान भरी थी और उस यात्रा के मकसद के बारे में साफ जानकारी मांगी.

सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद का बयान
रोहित ने कहा कि स्थानीय ग्राम पंचायत के कैमरे से मिले सीसीटीवी फुटेज से हादसे की गंभीरता का पता चला. उन्होंने कहा, "अगर यह फुटेज सामने नहीं आया होता, तो इस घटना को एक आम दुर्घटना माना जा सकता था."

एक चश्मदीद के बयान का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि एक महिला ने क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट से एक अजीब और संदिग्ध आवाज सुनने की बात कही थी. विधायक ने एयरक्राफ्ट चलाने वाली कंपनी के स्वामित्व संरचना पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि दस्तावेज में कुछ ही शेयरहोल्डर्स दिखाए गए हैं, लेकिन असल में कंपनी के 27 स्टेकहोल्डर्स हैं और कहा कि उनके नाम सही समय पर बताए जाएंगे.

अपने चाचा अजित पवार को याद करते हुए वह भावुक हो गए और कहा कि वह अभी भी इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अपनी निजी बातें याद कीं, जिसमें अजित पवार की घड़ी 15 मिनट आगे रखने की आदत भी शामिल थी, और कहा कि शुरू में उन्हें उनकी मौत की खबर मानना ​​मुश्किल लगा. उन्होंने घटना के पीछे की सच्चाई सामने लाने के लिए विस्तृत जांच की मांग दोहराई.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाला, महिला सशक्तिकरण को मिलेगी एक नई दिशा

TAGGED:

AJIT PAWAR PLANE CRASH
ROHIT PAWAR
ROHIT PAWAR RAISED MANY QUESTIONS
ROHIT PAWAR ON AJIT PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.