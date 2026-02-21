ETV Bharat / bharat

'अजीत पवार प्लेन क्रैश बड़ी साजिश...इसमें ताकतवर लोग शामिल', रोहित पवार ने राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की

रोहित पवार ने चाचा अजित पवार के प्लेन क्रेश में निधन को लेकर कई सवाल उठाए (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को पूर्व डिप्टी सीएम और अपने चाचा अजीत पवार की प्लेन क्रैश में हुई मौत के मामले में पारदर्शी जांच की मांग की है. साथ ही केंद्रीय उड्डयन मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद किंजरापु राम मोहन नायडू के इस्तीफे की मांग की. पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत के पीछे साजिश की बात दोहराते हुए, उन्होंने आरोप लगाया है कि टीडीपा का वीएसआर से लिंक है, जिसके प्लेन क्रैश में पवार की मौत हो गई थी. यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवार ने कहा कि, सरकारी एजेंसियां ​​जो जांच कर रही हैं, उससे महाराष्ट्र के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं. हम जितनी गहराई में जा रहे हैं, हमें और जानकारी मिल रही हैं." उन्होंने टीडीपी का जिक्र करते हुए कहा, "इस वीएसआर नाम की कंपनी को बड़े असरदार लोगों का सपोर्ट है. इनमें से कई लोग सरकार से हैं। एक राज्य में वे सरकार में हैं. वे उस पार्टी से हैं जो केंद्र में मुख्य पार्टी (BJP) को सपोर्ट कर रही है. इसके अलावा, कई बिजनेसमैन जिनका पॉलिटिकल खानदान है, वे भी VSR कंपनी में शामिल हैं." घटना के पीछे साजिश के अपने दावे पर अड़े हुए रोहित पवार ने कहा, "अगर हम साजिश की बात करें, तो दो तरह की साजिश हो सकती है. एक पॉलिटिकल और दूसरी कमर्शियल. हम सही वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं. VSR कंपनी जो जिम्मेदार है, अगर कोई उसे सपोर्ट कर रहा है और बचा रहा है, तो यह भी एक साजिश हो सकती है."