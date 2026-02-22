ETV Bharat / bharat

'अजित पवार प्लेन हादसे की हो CBI जांच': देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से किया अनुरोध

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ रविवार, 22 फरवरी को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर. ( IANS )

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बाबत अनुरोध किया है. महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने ये बातें कहीं.

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विमान दुर्घटना के संबंध में सभी संदेह दूर हो जाएं. उन्होंने कहा, "मुझे राकांपा से एक पत्र मिला था, जिसमें विमान दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है. डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) और राज्य सीआईडी (अपराध जांच विभाग) ​​की जांच के साथ-साथ सीबीआई भी जांच करेगी."

बता दें कि 28 जनवरी को पुणे जिले में बारामती के पास उतरने का प्रयास करते समय विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार और उसमें सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी. अजित पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता रोहित पवार ने विमान दुर्घटना की परिस्थितियों और संदिग्ध गड़बड़ी के संबंध में कई आरोप लगाए थे.