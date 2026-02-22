'अजित पवार प्लेन हादसे की हो CBI जांच': देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह से किया अनुरोध
Published : February 22, 2026 at 10:44 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बाबत अनुरोध किया है. महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने ये बातें कहीं.
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विमान दुर्घटना के संबंध में सभी संदेह दूर हो जाएं. उन्होंने कहा, "मुझे राकांपा से एक पत्र मिला था, जिसमें विमान दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई थी और मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है. डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) और राज्य सीआईडी (अपराध जांच विभाग) की जांच के साथ-साथ सीबीआई भी जांच करेगी."
बता दें कि 28 जनवरी को पुणे जिले में बारामती के पास उतरने का प्रयास करते समय विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अजित पवार और उसमें सवार चार अन्य लोगों की मौत हो गई थी. अजित पवार के भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नेता रोहित पवार ने विमान दुर्घटना की परिस्थितियों और संदिग्ध गड़बड़ी के संबंध में कई आरोप लगाए थे.
रोहित पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि घटना की जांच पूरी होने तक नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए. उन्होंने लियरजेट 45 विमान का संचालन करने वाली वीएसआर और उसके नायडू के साथ कथित संबंध को लेकर भी सवाल उठाए थे.
इस बीच, फडणवीस ने कहा कि डीजीसीए वीएसआर कंपनी का ऑडिट कर रहा है और इसकी सभी 'लॉगबुक' की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, "हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और अटकलों से बचना होगा. संबंधित उचित प्राधिकारी इसकी जांच करेंगे." सभी राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए जांच को महत्वपूर्ण बताते हुए फडणवीस ने कहा कि वह कई बार वीएसआर विमान से यात्रा कर चुके हैं.
