अजित पवार प्लेन क्रैश: विमान का ब्लैक बॉक्स मिला, AAIB की जांच तेज ( ANI )

मंत्रालय ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा, "जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, और दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है."

मुंबई से बारामती आ रहा यह विमान बुधवार सुबह 8.45 बजे लैंडिंग से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एनसीपी नेता अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी.

मुंबई: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का गुरुवार को बारामती में अंतिम संस्कार किया गया. इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि बारामती हवाई पट्टी के पास क्रैश हुए लियरजेट 45 विमान (Learjet 45 aircraft) का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है.

ब्लैक बॉक्स उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है. यह एक छोटा डिवाइस विमान हादसे की जांच में मदद करता है.

AAIB के पास 2,250 किलोग्राम या उससे अधिक वजन वाले एयरक्राफ्ट या टर्बोजेट एयरक्राफ्ट से जुड़े सभी एक्सीडेंट और गंभीर घटनाओं की जांच करने का अधिकार है. बुधवार को AAIB को प्लेन क्रैश की जांच करने के लिए कहा गया.

दिल्ली की वीएसआग वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट बारामती टेबल-टॉप एयर स्ट्रिप पर लैंड करने की दूसरी कोशिश में क्रैश हो गया था, जिसमें अजित पवार, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और अटेंडेंट के साथ-साथ कॉकपिट क्रू – पायलट-इन-कमांड सुमित कपूर और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी पाठक – मारे गए.

मंत्रालय ने कहा, "पूरी तरह से, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करना सबसे जरूरी है." पोस्ट में कहा कि बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे के तुरंत बाद सभी जरूरी रिस्पॉन्स और जांच प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया था.

AAIB, दिल्ली के तीन अधिकारियों की एक टीम और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), मुंबई रीजनल ऑफिस के तीन अधिकारियों की एक और टीम 28 जनवरी को क्रैश साइट पर पहुंची. मंत्रालय ने कहा कि AAIB के महानिदेशक भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे.