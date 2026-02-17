अजित पवार प्लेन क्रैश: AAIB ने CVR से डेटा निकालने के लिए US से मांगी तकनीकी मदद
AAIB ने बारामती में क्रैश हुए विमान के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर से डेटा निकालने के लिए US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से मदद मांगी है.
Published : February 17, 2026 at 3:53 PM IST
नई दिल्ली: विमान हादसे की जांच करने वाली एजेंसी AAIB ने मंगलवार 17 फरवरी, 2026 को कहा कि पिछले महीने बारामती के पास क्रैश हुए लियरजेट 45 प्लेन के कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) से डेटा निकालने के लिए US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से मदद मांगी गई है.
AAIB ने कहा कि पिछले महीने महाराष्ट्र के बारामती में हुए प्लेन क्रैश की विस्तृत जांच चल रही है, जिसमें विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 और ICAO (अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) एनेक्स 13 के तहत तय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पूरा पालन किया जा रहा है.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की 28 जनवरी 2026 को प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. लियरजेट 45 नाम का यह प्लेन VSR वेंचर्स का था.
AAIB ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि विमान में दो अलग-अलग फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे. हादसे के दौरान दोनों रिकॉर्डर लंबे समय तक बहुत अधिक गर्मी में रहे और उनमें आग लग गई. AAIB के मुताबिक, L3-कम्युनिकेशंस का बनाया हुआ डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) उसकी फ्लाइट रिकॉर्डर लेबोरेटरी में सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है.
जांच एजेंसी ने कहा, "हनीवेल (Honeywell) कंपनी द्वारा निर्मित कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की गहन तकनीकी जांच की जा रही है. डेटा निकालने में खास मदद के लिए स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि से मदद मांगी गई है." इस मामले में, स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चर अमेरिका है.
AAIB ने सभी हितधारकों से विमान हादसे को लेकर अंदाजा लगाने से बचने की अपील की और कहा कि वह एक पूर्ण, निष्पक्ष और सबूतों पर आधारित जांच सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्धारित तकनीकी और प्रक्रियागत प्रोटोकॉल का ध्यान से पालन कर रहा है.
बयान में यह भी कहा गया कि जांच पूरी तरह से विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 और ICAO एनेक्सी 13 के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और अनुशंसित प्रैक्टिस के अनुसार की जा रही है.
पिछले हफ्ते, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा था कि लियरजेट 45 एयरक्राफ्ट के हादसे पर शुरुआती रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी. (एजेंसी इनपुट्स)
