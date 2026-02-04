अजित पवार ने बारामती प्लेन क्रैश से पहले किससे की थी फोन पर बात, क्या थे आखिरी शब्द
एनसीपी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार की मौत के बाद उनकी पार्टी ने उनके अंतिम टेलीफोन कॉल का ऑडियो जारी किया.
Published : February 4, 2026 at 3:42 PM IST
बारामती: महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आखिरी फोन कॉल को लेकर चल रही चर्चा अब खत्म हो गई है. यह साफ हो गया है कि अजित पवार का आखिरी फोन कॉल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उसमें सामाजिक सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने का संदेश था.
अजित पवार के चचेरे भाई के बेटे श्रीजीत पवार ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कॉल की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की.
28 जनवरी को सुबह 8:37 बजे हुई इस एक मिनट की फोन पर बातचीत में अजित पवार ने साफ-साफ कहा, "हम सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं. हम सभी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं."
श्रीजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने उस सुबह 8:19 बजे अजित पवार को मैसेज भेजा था. फ्लाइट में होने के बावजूद, अजित पवार ने खुद इस मामले पर बात करने के लिए वापस फोन किया.
अंतिम बातचीत में अजित पवार ने क्या कहा था
- अजित पवार: हम भी सभी जाति-धर्मों को साथ लेकर चलते हैं.
- श्रीजीत पवार: नहीं दादा, मुझे जो लगा वही मैंने कहा.
- अजित पवार: माली समाज को सुप्रिया सुले गुट से जिला परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया है.हमने सभी को न्याय देने की कोशिश की है.
- श्रीजीत पवार: हां दादा, आपको जो सही लगे, वही फैसला लीजिए.
श्रीजीत पवार ने कहा, "हमारा मकसद यह दिखाना है. हमारे पास इस फोन कॉल की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है. कुछ भी छिपाया नहीं गया है."
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर सचिन सातव, किरण इंगले और अनीता गायकवाड़ भी मौजूद थे. किरण इंगले ने कहा, "यह कॉल रिकॉर्डिंग दिखाती है कि दादा (अजित पवार) ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कितनी शांति और बैलेंस से बात की."
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि अजित पवार की आखिरी बातचीत कोई राजनीतिक विवाद का विषय नहीं थी, बल्कि सामाजिक सद्भाव, तालमेल और सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति का प्रतीक थी.
ये भी पढ़ें- डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान क्रैश में निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, 5 लोगों की मौत