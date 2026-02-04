ETV Bharat / bharat

अजित पवार ने बारामती प्लेन क्रैश से पहले किससे की थी फोन पर बात, क्या थे आखिरी शब्द

अजित पवार ने बारामती प्लेन क्रैश से पहले किससे की थी फोन पर बात ( ETV Bharat )

बारामती: महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आखिरी फोन कॉल को लेकर चल रही चर्चा अब खत्म हो गई है. यह साफ हो गया है कि अजित पवार का आखिरी फोन कॉल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उसमें सामाजिक सद्भाव और सबको साथ लेकर चलने का संदेश था.

अजित पवार के चचेरे भाई के बेटे श्रीजीत पवार ने बुधवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कॉल की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की.

28 जनवरी को सुबह 8:37 बजे हुई इस एक मिनट की फोन पर बातचीत में अजित पवार ने साफ-साफ कहा, "हम सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं. हम सभी को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं."

श्रीजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने उस सुबह 8:19 बजे अजित पवार को मैसेज भेजा था. फ्लाइट में होने के बावजूद, अजित पवार ने खुद इस मामले पर बात करने के लिए वापस फोन किया.

अंतिम बातचीत में अजित पवार ने क्या कहा था