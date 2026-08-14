'भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए' : अजीत डोभाल की चेतावनी
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डिस्कवरी की आगामी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर पाकिस्तान और दुनिया को कड़ा संदेश दिया है.
Published : August 14, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्लीः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत की उदारता और सहनशीलता को उसकी कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना जोखिम उठा सकता है और दुश्मन पर करारा प्रहार कर सकता है.
डिस्कवरी की आगामी डॉक्यूमेंट्री सीरीज "डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर" (Declassified: Operation Sindoor) में बोलते हुए डोभाल ने कहा कि 88 घंटे चले इस सैन्य अभियान का उद्देश्य दुश्मन के शिविरों को नष्ट करना था. विशेष रूप से उन शिविरों को जो पहलगाम आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार थे. "डीक्लासिफाइड: ऑपरेशन सिंदूर" का प्रीमियर शनिवार रात 9 बजे डिस्कवरी चैनल और स्ट्रीमिंग सर्विस डिस्कवरी+ (discovery+) पर होगा.
'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में डोभाल ने कहा, "हमने ऑपरेशन का उद्देश्य दुश्मन के कैंपों को नष्ट करना तय किया था, खासकर उन लोगों को जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे." उन्होंने आगे कहा, "दुनिया को संदेश बहुत साफ है - भारत की उदारता या सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. भारत जोखिम उठा सकता है, भारत करारा जवाब दे सकता है, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों."
डिस्कवरी ने एक बयान में कहा कि यह दो भागों वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े फैसलों और घटनाओं को बयां करने के लिए भारत के सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नेतृत्व को एक साथ लाती है. इसमें उन लोगों के सीधे अनुभव शामिल हैं जिन्होंने भारत की इस सैन्य जवाबी कार्रवाई की निगरानी की थी. बयान में आगे कहा गया कि इस शो में अजीत डोभाल सैन्य कार्रवाई के पीछे की निर्णय लेने की प्रक्रिया और देश के दृढ़ संकल्प का विवरण देते हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानें
पिछले साल 22 अप्रैल को हुए भीषण पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पिछले साल 7 मई की सुबह 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया गया था. जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में कई आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे.
इसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे, और भारत द्वारा की गई बाद की सभी जवाबी कार्रवाइयां भी 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत ही की गई थीं. परमाणु हथियार से लैस इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच करीब 88 घंटे तक चला. यह सैन्य संघर्ष 10 मई की शाम को दोनों पक्षों के बीच एक सहमति बनने के बाद थमा था.
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