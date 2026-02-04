ETV Bharat / bharat

'मैं बिहारी हूं..क्या यही मेरा गुनाह है' 4 मिनट में इथेनॉल प्लांट के मालिक ने खोली सरकार की पोल

बक्सर के नवानगर स्थित इथेनॉल प्लांट के मालिक अजय कुमार सिंह ने वीडियो जारी कर बिहार उद्योग को लेकर सच्चाई बता दी.

Buxar Nawanagar Ethanol Plant
बक्सर नवानगर इथेनॉल प्लांट (Ajay Singh Social Media)
बक्सर: "क्या गुनाह किया था हमने जो भारत और बिहार सरकार के कहने पर बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाया. शायद आपको पता नहीं होगा कि दिन के चैन और रात की नींद खो गयी है."

इथेनॉल प्लांट की सच्चाई: बक्सर के नवानगर स्थित इथेनॉल प्लांट के मालिक अजय कुमार सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर 4 मिनट 52 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट कर बिहार में हलचल मचा दी है. अजय कुमार इथेनॉल प्लांट के सीएमडी हैं. उन्होंने इथेनॉल प्लांट नहीं चलने को लेकर दर्द बयां किया. उनके इस वीडियो से सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गया है.

'सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ा': अपने वीडियो में अजय सिंह बेहद भावुक नजर आते हैं. प्लांट की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अजय सिंह कहते हैं कि हमने जो इतना बड़ा प्लांट लगाया. ये जो टैंक देख रहे हैं, हम इसमें इथेनॉल भरते हैं और सरकार ने इसे खरीदने से मुंह मोड़ लिया है.

"यह बिहार में हमारे प्लांट की स्थिति नहीं बल्कि सारे प्लांट की है. हमारे साथ बिहार के मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में प्लांट की यही स्थिति है. " -अजय सिंह, सीएमडी, इथेनॉल प्लांट

'सरकार के कहने पर प्लांट लगाया': साल 2021 में अगर नहीं कहा जाता कि आप प्लांट लगाइये, इंवेस्टमेंट करें, भारत सरकार आपसे इथेनॉल खरीदेगी तो हम ये काम नहीं करते. आज इतनी पूंजी लगाकर इतने विवश हैं कि हमारी पीड़ा भी सुनने वाला कोई नहीं है.

'700 लोग करते हैं काम': प्लांट में इथेनॉल टैंक भरे हुए हैं. पूंजी लगी है. 600-700 लोग काम कर रहे हैं. उनकी रोजी-रोटी आफत में है. प्लांट चलाना है या नहीं चलाना है, इसको लेकर पूरा प्लान चौपट हो गया है. हमारी मजबूरी है कि बिहार में इथेनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते हैं.

'नियम से बंधे हैं': जब प्लांट लगाने की बात हुई थी, तब भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया था. बिहार के बाद तमिलनाडु, गुजराज, महाराष्ट्र में प्लांट लगाए गए. हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं पहली बार इथेनॉल प्लांट लगाया था. अन्य राज्यों के लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन हम कुछ और नहीं बना सकते, क्योंकि सरकार परमिट नहीं देगी.

'सरकार के उठ जाएगा भरोसा': मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें. इतने बड़े प्लांट में लगे लोहा को बेच दें, बैंकक्रप्ट हो जाएं. हमने रुपया-रुपया जोड़कर बिहार को एक नयी राह दिखाने के लिए प्लांट लगाया. हमारी व्यथा को नहीं सुना जा रहा है. मैं तो इसे छोड़कर आगे निकल जाउंगा, लेकिन आगे से लोग सरकार की प्लानिंग पर भरोसा करना छोड़ देंगे.

'प्लांट उजड़ते नहीं देख सकता': पटना, दिल्ली, मुंबई स्थिति पेट्रोलिंग कार्यालय में जा रहे हैं, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है. सरकार ने हमें बीच मजधार में छोड़ दिया है. या तो सरकार इस समस्या से निकाले या साफ कह दे कि आप प्लांट बंद कर लीजिए. मैं प्लांट उजड़ते और बंद होते नहीं देख सकते हैं. इस प्लांट से सिर्फ मेरा नहीं बल्कि 700 परिवार का घर चलता है.

"पूरे भारत में 77 इथेनॉल प्लांट है, जहां सभी के यहां यही समस्या है. मैं पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि हमपर ध्यान दें. नीतीश कुमार से विनती है कि आप इसमें आगे आयें" -अजय सिंह, सीएमडी, इथेनॉल प्लांट

Buxar Nawanagar Ethanol Plant
बक्सर के नवानगर स्थित इथेनॉल प्लांट (Ajay Singh Social Media)

प्रतिक्रियाओं की बाढ़: सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. अब तक एक हजार से अधिक लोग इस पोस्ट पर टिप्पणी कर चुके हैं. कई यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि अगर अजय सिंह गुजराती होते तो शायद उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता. कुछ ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में बिहारी मजदूर बन सकता है, मालिक नहीं. इन टिप्पणियों ने बिहार में उद्योगों के प्रति माहौल और सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जमीनी हकीकत उजागर: यूजर ने कहा कि यह वीडियो केवल एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि बिहार में उद्योग लगाने की जमीनी हकीकत को उजागर करता है. वर्षों से यह कहा जाता रहा है कि बिहार में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं और बयान उस दावे पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं. उद्योगपति अगर खुद को असुरक्षित और हताश महसूस करेंगे, तो नए निवेशक बिहार की ओर कैसे आकर्षित होंगे.

बिहार में इथेनॉल प्लांट: बक्सर इथेनॉल प्लांट की लागत करीब 200 करोड़ रुपये है. भारत प्लस इथेनॉल लिमिटेड कंपनी की ओर से इसका निर्माण कराया गया है. 15 मार्च 2024 को सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था. इसके अलावे, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बागलपुर, गोपालगंज, पूर्णिया, बेगूसराय आदि जिलों में इथेनॉल प्लांट है. जमुई में एशिया की सबसे बड़ी अनाज अधारित इथेनॉल प्लांट बन रहा है.

