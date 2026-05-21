ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड पुलिस की गिरफ्त में यूपी का कुख्यात शार्प शूटर, प्रेमिका अब भी फरार, जानिये पूरा मामला

देहरादून: थाना राजपुर क्षेत्र के जाखन में एक साल पहले हुई अजय बटेजा हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में थाना राजपुर पुलिस ने मुजफ्फरनगर से कुख्यात शार्प शूटर रजत उर्फ जैकी को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते मृतक के सौतेले भाई ने ही सुपारी देकर हत्या करवाई थी. जिसमें आरोपी ने अपनी प्रेमिका और साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया. गिरफ्तार शूटर रजत पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी है. रजत पर यूपी के कई जिलों में हत्या, लूट, गैंगस्टर और रंगदारी के दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.

बता दें 26 मई 2025 को जतिन कुमार निवासी जीएमएस रोड ने राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनके भाई अजय बटेजा की जाखन स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में हत्या कर दी है. मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की. जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से कई संदिग्धों से पूछताछ की. जिसके बाद उन पर नजर रखी गई. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पश्चिमी यूपी का कुख्यात शार्प शूटर जैकी भी इस हत्याकांड में शामिल है. मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी जैकी को मुजफ्फरनगर से हिरासत में लेकर पूछताछ की.

अजय बटेजा हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

कैसे हुई हत्या की प्लानिंग: पूछताछ में आरोपी ने बताया अजय बटेजा का अपने सौतेले भाई अमित बटेजा को पिछले कई सालों से विवाद था. अजय भटेजा शराब पीने का आदि था. अजय बटेजा के पास देहरादून और मसूरी में कई संपत्तियां थी. 23 मई 2025 को अमित बटेजा आरोपी को अपने सौतेले भाई अजय बटेजा और अन्य दो महिलाओं के साथ अजय बटेजा का मसूरी स्थित कार्टेज दिखाने ले गया. इस दौरान अमित बटेजा ने आरोपी को बताया कि अजय बटेजा के पास जो सम्पति है उसमें उसके पिता का पैसा भी लगा है. उसके द्वारा कई बार अजय बटेजा को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उसे देने को कहा. अजय बटेजा उसे कुछ नहीं दे रहा था. वह सारा पैसा अय्याशी में लूटा रहा है.इस दौरान अमित बटेजा ने आरोपी को अजय बटेजा को रास्ते से हटाने और उसके एवज में जाखन स्थित प्रॉपर्टी में से उसे आधा हिस्सा देने की बात कही.



कैसे दिया घटना को अंजाम: घटना को अंजाम देने के लिये 25 मई 2025 को आरोपी अपनी प्रेमिका हुमेरा उर्फ जोया के साथ अमित बटेजा से सहारनपुर में मिला. यहां उन्होंने अजय बटेजा की हत्या की योजना बनाई. उसके बाद आरोपी अपनी प्रेमिका, अमित बटेजा और एक अन्य साथी नीरज, जिसे प्लॉन की कोई जानकारी नहीं थी, उसको साथ लेकर अपने एक अन्य दोस्त अक्षय, जिसको सहारनपुर में गोली लगी थी, उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा था, उसको देखने के बहाने देहरादून आये. उसके बाद रात में चारों अजय बटेजा के जाखन स्थित घर पर रुके.

योजना के मुताबिक आरोपी ने अपनी प्रेमिका जोया उर्फ उमेरा को अजय बटेजा के पास छोड़ दिया. खुद अपने अन्य साथियों के साथ मसूरी रोड स्थित शराब के ठेके में शराब लेने चला गया. जहां उन्होंने गाड़ी मे बैठकर शराब पी. रात करीब एक बजे योजना के मुताबिक आरोपी अकेले अजय बटेजा के घर पहुंचा. अमित बटेजा आरोपी के साथी नीरज को बहाने से घर के बाहर से ही गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया.