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साल 2025-26 में AIUDF का चंदा 53 लाख रुपये बढ़ा, केरल कांग्रेस-एम को 13.55 लाख रुपये मिले

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को हर साल चंदे की रिपोर्ट चुनाव आयोग देनी जरूरी है. संतु दास की रिपोर्ट.

AIUDF donations rise by Rs 53 lakh in FY 2025-26, Kerala Congress M gets over Rs 13 lakh
एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल (File Photo/ IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 6:20 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 8:45 PM IST

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नई दिल्ली: असम के क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2024-2025 की तुलना में प्राप्त चंदे में 53 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई है. भारत चुनाव आयोग (ECI) को पार्टी द्वारा दी गई डोनेशन रिपोर्ट के विश्लेषण से इसका पता चला.

इसी तरह, केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी केरल कांग्रेस (M) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 13.55 लाख रुपये से अधिक का चंदा मिला था.

राजनीतिक पार्टियों के लिए सालाना डोनेशन रिपोर्ट देना जरूरी है.

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C(1) के तहत सभी राजनीतिक दलों को, हर वित्तीय वर्ष में, उक्त अवधि के दौरान सरकारी कंपनी के अलावा किसी व्यक्ति या किसी निजी कंपनी से प्राप्त 20,000 रुपये से अधिक के चंदे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी.

अधिनियम की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि ऐसी रिपोर्ट पार्टी के कोषाध्यक्ष या इस संबंध में इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत उस वित्तीय वर्ष की अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख से पहले चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाएगी.

चुनाव आयोग के अनुसार, अधिनियम की धारा 29C (4) के अनुसार, जहां पार्टी उप-धारा (3) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसी राजनीतिक पार्टी किसी भी टैक्स छूट की हकदार नहीं होगी.

हर वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट राजनीतिक पार्टी को हर साल 31 अक्टूबर से पहले जाम करनी होगी.

2025-26 के दौरान AIUDF को मिला चंदा
बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली एआईयूडीएफ ने घोषणा की है कि उसे वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल मिलाकर 1,42,75,001 रुपये का चंदा मिला. चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत पार्टी की डोनेशन रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार, यह पिछले वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान प्राप्त चंदे से 53,01,996 रुपये अधिक है.

मौजूदा वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में, यह कुल रकम 75 लोगों और एक प्राइवेट कंपनी से मिली. हाल ही में चुनाव आयोग को दी गई डोनेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि एआईयूडीएफ को एक व्यक्ति से मिली सबसे अधिक रकम 10,00,000 रुपये की मिली.

खास बात यह है कि इसी दौरान चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव कराए थे. यह चुनाव इस साल की शुरुआत में हुए थे.

AIUDF ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, उसे कुल 89,73,005 रुपये का चंदा मिला था. यह राशि दो निजी उद्योगों और 44 व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति से मिली सबसे अधिक राशि 10,00,000 रुपये थी.

केरल कांग्रेस (एम) को मिला चंदा
केरल कांग्रेस (एम) ने घोषित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, उसे प्राप्त कुल चंदा 13,55,818 रुपये था. चुनाव आयोग की दी गई हालिया डोनेशन रिपोर्ट के अनुसार, यह बैंक हस्तांतरण और चेक के माध्यम से व्यक्तियों सहित 16 संस्थाओं से प्राप्त हुआ था. रिपोर्ट के अनुसार, किसी एक संस्था से मिला सबसे अधिक चंदा 2,50,000 रुपये था.

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Last Updated : August 8, 2026 at 8:45 PM IST

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