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साल 2025-26 में AIUDF का चंदा 53 लाख रुपये बढ़ा, केरल कांग्रेस-एम को 13.55 लाख रुपये मिले

एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ( File Photo/ IANS )

नई दिल्ली: असम के क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2024-2025 की तुलना में प्राप्त चंदे में 53 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि देखी गई है. भारत चुनाव आयोग (ECI) को पार्टी द्वारा दी गई डोनेशन रिपोर्ट के विश्लेषण से इसका पता चला. इसी तरह, केरल की एक क्षेत्रीय पार्टी केरल कांग्रेस (M) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 13.55 लाख रुपये से अधिक का चंदा मिला था. राजनीतिक पार्टियों के लिए सालाना डोनेशन रिपोर्ट देना जरूरी है. भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C(1) के तहत सभी राजनीतिक दलों को, हर वित्तीय वर्ष में, उक्त अवधि के दौरान सरकारी कंपनी के अलावा किसी व्यक्ति या किसी निजी कंपनी से प्राप्त 20,000 रुपये से अधिक के चंदे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी. अधिनियम की उप-धारा (3) में यह प्रावधान है कि ऐसी रिपोर्ट पार्टी के कोषाध्यक्ष या इस संबंध में इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत उस वित्तीय वर्ष की अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख से पहले चुनाव आयोग को प्रस्तुत की जाएगी. चुनाव आयोग के अनुसार, अधिनियम की धारा 29C (4) के अनुसार, जहां पार्टी उप-धारा (3) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसी राजनीतिक पार्टी किसी भी टैक्स छूट की हकदार नहीं होगी. हर वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट राजनीतिक पार्टी को हर साल 31 अक्टूबर से पहले जाम करनी होगी.