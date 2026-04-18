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होर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील, AISU ने डीजी शिपिंग को लिखा पत्र

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में बढ़ते सुरक्षा खतरों और बिगड़ते हालात का हवाला देते हुए, ऑल इंडिया सीफेयरर यूनियन (AISU) ने शनिवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए तुरंत दखल दे.

भारत सरकार के तहत शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल को लिखे एक पत्र में, ऑल इंडिया सीफेयरर यूनियन (समुद्री नाविकों का संघ) के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत डी सांगले ने कहा कि यह सामरिक जलमार्ग अभी भी प्रतिबंधित और नियंत्रित स्थिति में है, जिसमें मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ गई है, नौवहन (Navigation) की आजादी कम है, और व्यापारिक जहाजों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है.

सांगले ने कहा, "भारतीय नाविक—जो दुनिया भर में समुद्र में काम करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैं—खास तौर पर असुरक्षित और संवेदनशील हैं, क्योंकि उनमें से कई अभी खाड़ी क्षेत्र में आने-जाने वाले या वहां मौजूद जहाजों पर तैनात हैं."

हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जलडमरूमध्य खुला है, समुद्री आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण जारी है.

सांगले ने कहा कि हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जलडमरूमध्य खुला है, लेकिन समुद्री आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण बना हुआ है, जिसमें मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ गई है, सुरक्षा अनुमति और भू-राजनीतिक तनाव जारी है. सांगले ने कहा, "व्यापारिक जहाजों पर हमलों, समुद्री माइन की मौजूदगी और नेविगेशन कॉरिडोर पर रोक की रिपोर्ट इस इलाके से गुजरने वाले नाविकों के सामने लगातार आने वाले खतरों को दिखाती हैं."

सांगले के अनुसार, भारतीय नाविक इन खतरों के सीधे संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, "भारतीय क्रू मेंबर्स वाले कई जहाज अनिश्चित हालात में देरी से चल रहे हैं, उनका रास्ता बदल दिया गया है, या वे वहीं लंगर डाले हुए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और अनुबंध के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं."