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होर्मुज में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील, AISU ने डीजी शिपिंग को लिखा पत्र

AISU ने कहा कि होर्मुज में मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ने से नौवहन की आजादी कम है, और जहाजों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है.

AISU appeal DG SHIPPING TO ENSURE SAFETY OF INDIA SEAFARERS OPERATION IN STRAIT OF HORMUZ
होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाज (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 18, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी में बढ़ते सुरक्षा खतरों और बिगड़ते हालात का हवाला देते हुए, ऑल इंडिया सीफेयरर यूनियन (AISU) ने शनिवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के बीच काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए तुरंत दखल दे.

भारत सरकार के तहत शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल को लिखे एक पत्र में, ऑल इंडिया सीफेयरर यूनियन (समुद्री नाविकों का संघ) के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत डी सांगले ने कहा कि यह सामरिक जलमार्ग अभी भी प्रतिबंधित और नियंत्रित स्थिति में है, जिसमें मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ गई है, नौवहन (Navigation) की आजादी कम है, और व्यापारिक जहाजों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है.

सांगले ने कहा, "भारतीय नाविक—जो दुनिया भर में समुद्र में काम करने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा हैं—खास तौर पर असुरक्षित और संवेदनशील हैं, क्योंकि उनमें से कई अभी खाड़ी क्षेत्र में आने-जाने वाले या वहां मौजूद जहाजों पर तैनात हैं."

हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जलडमरूमध्य खुला है, समुद्री आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण जारी है.

सांगले ने कहा कि हालांकि अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जलडमरूमध्य खुला है, लेकिन समुद्री आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण बना हुआ है, जिसमें मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ गई है, सुरक्षा अनुमति और भू-राजनीतिक तनाव जारी है. सांगले ने कहा, "व्यापारिक जहाजों पर हमलों, समुद्री माइन की मौजूदगी और नेविगेशन कॉरिडोर पर रोक की रिपोर्ट इस इलाके से गुजरने वाले नाविकों के सामने लगातार आने वाले खतरों को दिखाती हैं."

सांगले के अनुसार, भारतीय नाविक इन खतरों के सीधे संपर्क में हैं. उन्होंने कहा, "भारतीय क्रू मेंबर्स वाले कई जहाज अनिश्चित हालात में देरी से चल रहे हैं, उनका रास्ता बदल दिया गया है, या वे वहीं लंगर डाले हुए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और अनुबंध के अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं."

समुद्री नाविकों के संघ AISU ने जोर देकर कहा कि व्यापारिक जहाजों से जुड़ी बार-बार होने वाली घटनाओं और समुद्री खतरों की वजह से अनिश्चितता और खतरे का माहौल बन गया है. AISU ने कहा कि कई भारतीय क्रू मेंबर लंबे समय तक जहाज पर तनावपूर्ण और जानलेवा हालात में रह रहे हैं.

यूनियन ने आगे कहा है कि भारतीय ध्वज वाले और भारतीय क्रू वाले जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय को क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कूटनीतिक बातचीत बढ़ानी चाहिए. AISU ने इमरजेंसी में तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम बनाने की सलाह दी, जिसमें जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालना भी शामिल है.

कल्याण की चिंताओं को बताते हुए, AISU ने शिपिंग कंपनियों से समय पर क्रू बदलने को प्राथमिकता देने, मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में जहाजों को लंबे समय तक एंकरिंग (मंच संचालन) से बचाने का आग्रह किया.

पत्र में एक बड़े युद्ध-जोखिम मुआवजे के फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव है, जिसमें लड़ाई-झगड़े वाले जल क्षेत्र में तैनात नाविकों के लिए भत्ते, इंश्योरेंस कवरेज और मुआवजे के तरीके शामिल हैं.

इसके अलावा, AISU ने शिपिंग कंपनियों से अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानक और भारतीय नियमों का पालन करवाने और लापरवाही के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और सख्त निगरानी और नियमों का पालन करने की मांग की.

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