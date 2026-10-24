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'पीस बॉन्ड नहीं साइन करूंगी...', नेहा बोरा, बोलीं- यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को छीनने जैसा

नेहा बोरा, AISA अध्यक्ष ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि संगठन और मैं पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को रोकने के लिए पीस बॉन्ड का उपयोग किया जा रहा है, वह संविधान से मिले लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के खिलाफ है. एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए नेहा बोरा ने पुलिस की कार्रवाई और जारी किए गए नोटिस पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी करने के आधार से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराने और आगे की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना अपने अधिकार छोड़ने जैसा