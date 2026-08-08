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JPSC Protest: आंदोलनस्थल पर आइसा के छात्रों के बीच पहुंची नेहा बोरा, देशभर के लोगों से की समर्थन की अपील

रांची: AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आइसा के छात्रों के मंच पर पहुंची. जहां उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया. आईसा के छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन शामिल होकर उन्होंने न सिर्फ हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोले के नारे लगाए, बल्कि 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की भी मांग की.

उन्होंने देश भर के लोगों से झारखंड में चल रहे इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुननी चाहिए. वरना, BJP की तरह ही यह भी साबित हो जाएगा कि वह भी छात्रों के खिलाफ काम करती है. उन्होंने JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा के लिए नई तारीख घोषित करने की भी मांग की.

आइसा के छात्रों के बीच पहुंची नेहा बोरा (Etv Bharat)

छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दो दिन के रांची दौरे पर आईं नेहा बोरा ने एयरपोर्ट जाने से पहले जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. अपने दौरे के दौरान, वह भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो से भी मिलीं और उन्हें आंदोलन के लिए अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया.