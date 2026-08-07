AISA अध्यक्ष नेहा बोरा पहुंची रांची, छात्र आंदोलन के समर्थन में करेंगी विधानसभा का घेराव
AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा छात्र आंदोलन को समर्थन देने रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम धरनास्थल पहुंचीं.
Published : August 7, 2026 at 12:29 PM IST
रांची: JPSC-JSSC रिफॉर्म की मांग को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को नेहा बोरा छात्रों से मिलने धरना स्थल पहुंचीं. उन्होंने आंदोलनरत विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और मांगों को समझने की कोशिश की. नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं और सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए.
नेहा बोरा ने कहा कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में उनकी समस्याओं को समझना और उनके साथ खड़ा होना जरूरी है. नेहा बोरा ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ विद्यार्थियों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि राज्य के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से भी इसका सीधा संबंध है.
छात्रों की मांगें जायज हैं. मैं आज विधानसभा घेराव में शामिल होने के लिए पहुंची हूं. इससे पहले मैं तमाम छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने आई हूं. छात्रों का आंदोलन राज्यहित में है. शिक्षा व्यवस्था को सुधारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए: नेहा बोरा
किसी भी राज्य की मजबूद नींव शिक्षा व्यवस्था है: नेहा बोरा
नेहा बोरा ने कहा कि किसी भी राज्य की मजबूत नींव उसकी बेहतर शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के सुरक्षित भविष्य से बनती है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े सवालों और छात्रों की ओर से उठाई जा रही मांगों का समाधान जरूरी है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को सुना. इस दौरान छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी अपनी मांगों और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की जरूरत को उनके सामने रखा.
नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों के हित में सकारात्मक पहल होनी चाहिए. उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार से ही युवाओं का भरोसा मजबूत होगा. इधर, छात्र आंदोलन लगातार जारी है. विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं. आंदोलन के बीच विभिन्न वर्गों और लोगों का समर्थन भी छात्रों को मिल रहा है. विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने के बाद छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव का भी आह्वान किया है. इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेहा बोरा भी रांची पहुंची हैं.
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