AISA के Gen-Z Rising के तहत जयपुर में सजा मंच, केंद्रीय गृहमंत्री से मांगा इस्तीफा, नेहा बोरा ने कही ये बड़ी बात
जयपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का कार्यक्रम. नेहा बोरा ने दिल्ली जंतर-मंतर प्रोटेस्ट और राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव पर क्या कहा ? जानिए...
Published : August 14, 2026 at 8:12 PM IST
जयपुर: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के बैनर तले शुक्रवार को जयपुर में Gen-Z Rising Tour के तहत सार्वजनिक मंच सजा, जहां AISA के छात्र नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और छात्र आंदोलनों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी. साथ ही एनटीए को खत्म करने, एनईपी को रद्द करने और 20 जुलाई को पुलिस प्रशासन की ओर से की गई बर्बरता के चलते गृहमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई.
जयपुर में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के मंच से 20 जुलाई को दिल्ली में हुई हिंसा और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए आईवाईसी (भारतीय युवा कांग्रेस) की कार्यकर्ता गुरमेहर कौर ने कहा कि इस मामले में अब दो प्रमुख मांगें हैं. पहली मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे घटनाक्रम का स्वत: संज्ञान लेकर ये देखे कि 20 जुलाई को दिल्ली में वास्तव में क्या हुआ. दूसरी मांग केंद्रीय गृहमंत्री के इस्तीफे की है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है. ऐसे में यदि पुलिस की कथित बर्बरता की जानकारी गृहमंत्री को थी तो वे जिम्मेदार हैं और यदि जानकारी नहीं थी तो भी ये उनकी जिम्मेदारी बनती है. दोनों परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.
उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए जयपुर के मंच से भी इन मांगों को उठाया जा रहा है. गुरमेहर ने सवाल उठाया कि यदि पुलिस सरकार के नियंत्रण में काम करती है तो किसी आंदोलन में बड़ी संख्या में कथित तौर पर 'एंटी नेशनल' या विदेशी तत्व कैसे पहुंच गए. उन्होंने कहा कि यदि देश के युवाओं और बच्चों को ही विदेशी तत्व कहा जा रहा है तो ये पूरी तरह गलत है. छात्र आंदोलनों में शामिल युवाओं को न्याय दिलाने की मांग हर मंच से उठाई जाएगी.
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वहीं, AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि जब शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर संघर्ष हुआ था, तब बड़ी संख्या में युवा एकजुट हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है. उन्होंने NTA को खत्म करने और नई शिक्षा नीति को रद्द करने की मांग दोहराते हुए कहा कि इन मुद्दों पर अभी लंबी लड़ाई बाकी है. नेहा ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी में आक्रोश है और इसके पीछे बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दे हैं. उनका आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने वालों को 'एंटी नेशनल' बताया जाता है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें डराने-धमकाने का अभियान चलाया जा रहा है.
राजस्थान के छात्र मुद्दों का जिक्र करते हुए नेहा ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिसके कारण छात्रों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है. उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार, सीकर से सामने आए पेपर लीक के मामलों और कोटा में छात्रों की सुसाइड के मुद्दे को भी उठाया. उन्होंने कहा कि अब राजस्थान से भी इन मुद्दों पर आवाज उठाने का वक्त आ गया है.
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नेहा बोरा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केवल चुनाव के समय विरोध करना पर्याप्त नहीं है. जो भी सरकार छात्र हित में काम करने का दावा करती है, उसे छात्र आंदोलनों और युवाओं के मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा. कार्यक्रम के दौरान छात्र नेताओं ने लोकतंत्र, शिक्षा, रोजगार और छात्र अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही.