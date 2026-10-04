SIR के खिलाफ फिर सड़क पर AISA-AAP, पुलिस से टकराव; सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
दिल्ली में रविवार भी विरोध प्रदर्शन के नाम रहा. इस दौरान AISA-AAP के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 4, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : October 4, 2026 at 7:50 PM IST
नई दिल्ली: SIR के विरोध में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने, लोकतांत्रिक अधिकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली में फिर प्रदर्शन हुआ. AISA ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इंडिया गेट की ओर बढ़े. पुलिस ने दोनों संगठनों के प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की. AAP ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को अशोक रोड के पास ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया.
वहीं, AISA कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. AISA कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर लोगों के बीच कई सवाल हैं. इन्हीं सवालों के जवाब की मांग को लेकर मार्च निकाला जा रहा है. पुलिस ने दोनों संगठन के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया.
AAP कार्यकर्ताओं को अशोक रोड पर रोका: आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के कार्यकर्ताओं के साथ इंडिया गेट की ओर बढ़े. आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने अशोक रोड के पास ही उन्हें रोक लिया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. सौरभ भारद्वाज ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने बदसलूकी की. पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. जब पुलिस नेताओं और पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो आम जनता के साथ उसका रवैया कैसा होगा.
बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़े AISA कार्यकर्ता: AISA कार्यकर्ता अशोक रोड और आंध्र भवन की तरफ से जंतर-मंतर की ओर बढ़े. रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की. इसपर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाई और आगे बढ़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार धक्का-मुक्की हुई. संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR के विरोध में नारे लगाते रहे.
महिला पत्रकार का मुद्दा भी उठा: प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया. सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की है. अगर पुलिस अपने ही विभाग के अधिकारी के खिलाफ जांच करेगी तो क्या उसे स्वतंत्र जांच माना जा सकता है. दिल्ली में महिलाएं सुरक्षा की मांग कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा देने वाली पुलिस पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं. अगर पत्रकार और कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं तो आम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठेंगे.
महिला से वीडियो सबूत क्यों: माकपा नेता ब्रिंदा करात ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिला पत्रकार के साथ कथित छेड़छाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कथित तौर पर वीडियो सबूत मांगा गया. अगर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत आती है तो पुलिस को उसकी शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए. यह केवल एक पत्रकार का मामला नहीं है, बल्कि सभी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. उन्होंने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और दिल्ली पुलिस की कथित कार्रवाई पर भी सवाल उठाया.
SIR पर उठाया सवाल: प्रदर्शन में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई से सचिव उम्मीदवार रहीं नम्रता चौधरी ने दावा किया कि SIR के दौरान उनके माता-पिता और बड़े भाई का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि परिवार के दूसरे सदस्य का वोटर आईडी मौजूद है. जब माता-पिता हर चुनाव में वोट डालते रहे हैं तो अचानक उनका नाम मतदाता सूची से कैसे हट गया. ऐसे मामलों को लेकर ही SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
प्रदर्शनकारियों की हिरासत पर भी सवाल: उन्होंने आरोप लगाया कि शाम के बाद महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ कथित तौर पर बदसलूकी की गई. प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के साथ पुलिस का व्यवहार बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है. महिलाओं के साथ अनुचित तरीके से पेश आया गया.
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