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SIR के खिलाफ फिर सड़क पर AISA-AAP, पुलिस से टकराव; सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

दिल्ली में रविवार को फिर सड़क पर उतरे AISA-AAP ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: SIR के विरोध में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने, लोकतांत्रिक अधिकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली में फिर प्रदर्शन हुआ. AISA ने इंडिया गेट से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला, जबकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इंडिया गेट की ओर बढ़े. पुलिस ने दोनों संगठनों के प्रदर्शनकारियों को रास्ते में रोकने के लिए बैरिकेडिंग की. AAP ने आरोप लगाया कि कार्यकर्ताओं को अशोक रोड के पास ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया.